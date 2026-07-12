Oglasio se Veliki šef: Stiglo važno obaveštenje za takmičare Elite 9! (VIDEO)

Kao i svakog dana, ista priča! Veliki šef je pustio učesnicima muziku kako bi se razbudili, ali po svemu sudeći, njima je sve teže da ustanu iz svojih kreveta kada se muzika oglasi.

Veliki šef oglasio se u Beloj kući kako bi takmičare Elite obavestio da je vreme za početak novog dana, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Dok su ostali učesnici pokušavali da ukradu još koji minut sne, neki su već bili vredni i ustali na prve taktove muzike. Jedna od njih bila je i Stanija Dobrojević, koja je vidno raspoložena zaigrala ispred ogledala u kući Odabranih, dok su Fillip Đukić i Milena Kačavenda uživali u suncu kraj bazena.

Autor: Teodora Mladenović