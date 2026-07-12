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Stiglo VAŽNO obaveštenje Velikog šefa na vrata Bele kuće: Evo ko su novi nominovani! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prilikom prebrojavanja glasova od strane Odabranih, došlo je do greške, te je Veliki šef poslao pismo na vrata Bele kuće i otkrio ko ide u izolaciju.

Nakon što su učesnici ''Elite 9'' probuđeni, Veliki šef poslao je pismo ukućanima i obavestio ih o izmenama, pa otkrio ko zapravo ide u izolaciju. Ovonedeljni vođa Ivan Marinković pročitao je učesnicima pismo.

- Drga Elito, želimo da Vas obavestimo da je tokom brojanja glasova koje su dobili od Odabranih došlo do greške i da su nominovani od Odabranih Maja, Bora i Aneli koji moraju odmah otići u izolaciju. Pozdrav Veliki šef. - glasilo je pismo Velikog šefa.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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