TAKI MORA DA BUDE SVESTAN DA JE NJOJ POTREBNA POMOĆ: Filip Car brutalnije nego ikad opleo po Maji, uputio komplimente na Stanijin račun, pa istakao da se Aneli ukanalila odnosom sa Filipom (VIDEO)

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić-Joca novinar obacio je eksluzivan razgovor sa Filipom Carem u kom je obradio sve teme koje se tiču dešavanja u ''Eliti 9''. On se osvrnuo na svoju bivšu devojku Maju Marinković, ali se osvrnuo i na ostale aktuelne takmučare najgledanijeg rijalitija svih vremena.

U razgovoru sa Filipom Carem u Crikvenici, voditelj Jovan Ilić - Joca novinar, pokrenuo je brojne teme koje su se ticale dešavanja u najgledanijem rijalitiju svih vremena ''Eliti 9''. Car je u svom stilu, bez dlake na jeziku otkrio kako gleda na trenutna zbivanja u Beloj kući.

Da li je istina da bi osvojio Stanijino srce da si ušao u ''Elitu 9''?

- Dobar sam sa obe, možda sam malo bolji sa Stanijom, nego Aneli. Možda su mogle da imaju drugačije učešće, ali dobro, ne može sve u živtotu da bude idealno. Aneli nije bilo potrebno sve ovo sa Filipom. Što se Stanije tiče, te rasprave sa Majom mi se ne dopadaju, ali dobro. Na narodu je da donese odluku i da vidimo ko je u celoj toj priči najispravniji. Što se mene tiče, nekako sam na Anelinoj strani, ko god je nasuprot Maje i Asmina.

Zbog čega misliš da Aneli daje sve od sebe da promeni Filipa, a on je i sam rekao da ne bi bio sa ženom koja ima dete?

- On je po svojim izjavama čovek koji se ponaša kao balavac. Nikad ne treba reći ''nikad'', to vidimo po njegovom primeru, jer se on nra kraju zaljubio u ženu koja ima dete. Mislim i da odnos Aneli i Filipa neče razvijati dalje. Žao mi je, ali mislim i da odnos Luke i Anite neće opstati. Želim sve najbolje Luki i Aniti, ali eto. Možda sam i ja pesimističan jer meni ljubavi iz rijalitija nisu opstale, ali imam takav osećaj. Mislim da je Anita mnogo iskrenija od Luke, kao što je bila i sa Anđelom. Jedino mislim da u odnosu sa Anđelom nije ispala fer.

Kako izgleda Stanija po tvom mišljenju, dosta učesnika vređa nju na račun fizičkog izgleda?!

- Ma kakvi, žena ima četrdeset godina. Da svaka izgleda kao ona u tim godinama. Moram da kažem da Maja gore izgleda od te Stanije, za koju kaže da je baba. Taki mora da bude svestan toga da joj je pomoć potrebna. Njena čitava porodica mora da bude svesna toga da je Maji pomoć potrebna. Kad je meni Maja uništavala stvari, ja sam joj odmah u jezero pobacao, ali mi je krivo ako Staniju padobranom spusti na svoj nivo da je vređa. Samo je još Marko DNK nije smuvao, svi jesu. Govorio sam da samo kod Džastina tamo nije imala se*sualne odnose, na kraju je i tamo imala odnos sa Asminom.

Kakvo je tvoje mišljenje o Janjušu?

- Dobri smo, ali mislim da nije to-to kada je njegovo učešće u pitanju. Nije on dao svoj maksimum. Ako je već ušao u rijaliti, mislim da je trebalo da da svoj maksimum, a ne da se štedi.

Autor: S.Z.