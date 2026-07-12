TUGA U DOMU SLAĐE PORŠELINE! Zbog smrtnog slučaja u porodici morala hitno da spakuje kofere!

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Bivša rijaliti učesnica Slađa Pošelina ostala je danas bez bake sa očeve strane

Dom Slađane Lazić Poršeline danas je zavijen u crno, jer je starleti preminula baka sa očeve strane u 88. godini života.

Naime, bivša rijaliti učesnica ostala je danas bez bake sa očeve strane. Ona je nakon duge i teške bolesti preminula u 88. godini života.

Bila u Eliti 8:

Starleta se sada oglasila, potvrdila tužne vesti i otkrila da se upravo sprema da otputuje u rodno mesto u okolini Užica.

- Istina je, baka je preminula. Mnogo se namučila, napokon će da se odmori od svega. To mi je baka sa očeve strane, sutra je sahrana u Kadinjači gde ćemo je na večni počinak ispratiti na porodičnom groblju - rekla je vidno potrešena Poršelina za Informer.

Bila u žiži javnosti zbog Kristijana Golubovića

Podsetimo, bivši rijaliti učesnici Kristijan Golubović i starleta Slađa Poršelina privukli su veliku pažnju gostovanjem u emisiji ''Pitam za druga'', gde su otvoreno razmenjivali komplimente i flertovali pred kamerama.

Golubović je tom prilikom priznao da između njih već neko vreme postoji posebna energija.

„Dugo je ona mene prizivala, imali smo taj neki vajb“, rekao je Kristijan, dok mu je Slađa uz osmeh odgovorila: „Nikad se ne zna“.

Starleta nije krila koliko je oduševljena Golubovićem, ističući da ga godinama ceni.

„Ja se bukvalno topim, on je bio idol, ja ga obožavam. Kristijan je moćan muškarac, a ovakva alfa ženska pored alfa mužjaka je pitomija i nije divlja mačka, nego je maca, pipni mi silikone“, poručila je Slađa.

Ni Kristijan nije ostao ravnodušan na njene komplimente. Pred kamerama je pohvalio njen fizički izgled, izdvojivši negovanu kožu, zategnute ruke i vitku liniju, uz komentar da je „sva u paketu“. Iako je istakao da je emotivno nedostupan kada je u vezi, za sebe je kroz šalu rekao da je „ozbiljan vranac i pastuv“ sa kojim, kako je naveo, treba biti oprezan.

Autor: S.Z.