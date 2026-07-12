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PORODILA SE ŠMIZLA! Partner je ostavio dok je bila TRUDNA, prošla kroz pakao: Sad podelila sliku sa ćerkom i raznežila sve (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

Bivša rijaliti učesnica Jovana Novakov Šmizla porodila se danas i na svet donela devojčicu.

Ona je podelila fotografiju iz porodilišta i raznežila javnost prizorom.

Jovana je pozirala sa bebom koja joj je ležala na grudima, a u opisu je stavila emotikon roze srca.

Ovaj prizor je mnoge raznežio pogotovo što je poznato da je tokom trudnoće imala težak period nakon što ju je otac bebe ostavio.

Foto: Instagram.com

"Ne pita ni za dete ni za mene"

Podsetimo, Jovana je nedavno govorila o odnosu sa bivšim partnerom.

- Otac mog deteta je vrlo problematičan, ja nisam sada u kontaktu sa njim, a mislim i da je tako najbolje za njega. Mislim da se ne bi dobro proveo kada bi mi sada prišao, jer je meni dete najvažnije. Ne znam kako ću tek da reagujem kada ona bude došla na svet, ako je sad već ovoliko volim. On ne pita ni za dete, ni za mene, a trudnoća zna da je bila visokorizična. Sada je srećom zaista sve u redu - rekla je Jovana, pa je nastavila:

- Njegova porodica zna u kakvom je on stanju, ali ne rade ništa da se to promeni. Sa druge strane, moji znaju moj temperament, tako da veruju u moje odluke da sa njim sada ne budem ni u kakvom kontaktu.

Autor: T. M.

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