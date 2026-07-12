PONELA GA ATMOSFERA: Janjuš zapevao iz sveg glasa, emocije isplivale na površinu! (VIDEO)

Prvi taktovi starih hitova probudili su posebne emocije kod Janjuša, koji je uz osmeh pevao, igrao i pokazao koliko uživa u muzici koja ga je vratila u neka lepša vremena.

Veliki šef je i ovog puta priredio lepo iznenađenje učesnicima “Elite 9”, pustivši muziku koja je unela dobro raspoloženje u Belu kuću. Prvi taktovi dobro poznatih starih hitova odmah su razbudili takmičare, a osmesi i pozitivna atmosfera zavladali su među njima.

Među najveselijima bio je Marko Janjušević Janjuš, koji nije mogao da odoli ritmu. Zaigrao je uz muziku, a zatim iz sveg glasa zapevao stihove pesama koje očigledno dobro poznaje. U jednom trenutku potpuno se prepustio atmosferi, pa su emocije i dobro raspoloženje bili više nego očigledni.

Ostali učesnici su sa osmehom pratili njegovo pevanje i uživali u muzičkom programu, dok je Janjuš još jednom pokazao da ga stari hitovi posebno pogađaju i da u njima iskreno uživa.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: Teodora Mladenović