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PONELA GA ATMOSFERA: Janjuš zapevao iz sveg glasa, emocije isplivale na površinu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prvi taktovi starih hitova probudili su posebne emocije kod Janjuša, koji je uz osmeh pevao, igrao i pokazao koliko uživa u muzici koja ga je vratila u neka lepša vremena.

Veliki šef je i ovog puta priredio lepo iznenađenje učesnicima “Elite 9”, pustivši muziku koja je unela dobro raspoloženje u Belu kuću. Prvi taktovi dobro poznatih starih hitova odmah su razbudili takmičare, a osmesi i pozitivna atmosfera zavladali su među njima.

Foto: TV Pink Printscreen

Među najveselijima bio je Marko Janjušević Janjuš, koji nije mogao da odoli ritmu. Zaigrao je uz muziku, a zatim iz sveg glasa zapevao stihove pesama koje očigledno dobro poznaje. U jednom trenutku potpuno se prepustio atmosferi, pa su emocije i dobro raspoloženje bili više nego očigledni.

Foto: TV Pink Printscreen

Ostali učesnici su sa osmehom pratili njegovo pevanje i uživali u muzičkom programu, dok je Janjuš još jednom pokazao da ga stari hitovi posebno pogađaju i da u njima iskreno uživa.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: Teodora Mladenović

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