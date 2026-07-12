Beba nam je zimsko dete: Anita i Luka počeli da dele obaveze oko deteta, sve isplanirali do detalja! (VIDEO)

Luka i Anita svakog dana rade na bopoljšanju porodičnog odnoda, te su i ovog puta uplovili u razgovor o budućoj devojčici koju Anita trenutno nosi u stomaku.

Luka Vujović i Anita Stanojlović razgovarali su o predstojećem periodu kada se Anita bude porodila, ko će kakvu obavezu imati.

- Mi ćemo morati bebi da kupujemo svu zimsku garderobu, sad će hladno - rekla je Anita.

- Da - rekao je Luka.

- Beba nam je zimsko dete - rekla je Anita.

- Šta ćemo. Bolje da damo pare na to - rekao je Luka.

- Moja tetka imala je radnju za bebe, sve za devojčice je ostalo. Da sam znala da odvajam na vreme sa strane - rekla je Anita.

- Jedva čekam kad noću legne, kad se uspava - rekao je Luka.

- Meni se Aleksej budi na svakih sat vremena noću. Do godinu dana -rekla je Anita.

- Znaš koje su to ozbiljne obaveze. Ne može da sisa kod mene - rekao je Luka.

- Neka beba ne oseti grčeve, a neka oseti - rekla je Anita.

- Mora da se pazi glava - rekao je Luka.

- Bebini grčevi zavise od toga kako se majka hrani. Ako je meni hladno, hladno je i bebi - rekla je Anita.

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Autor: Teodora Mladenović