Maja pokušala da preotme muža Anastasiji Ražnatović?! Stanija iznela ŠOK detalje iz prošlosti Marinkovićeve, želela i Duška Tošića (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Stanijom Dobrojević.

Stanija Dobrojević je ovom prilikom iznela detalje iz prošlosti Maje Marinković, te je otkrila kome je sve pokušala da preotme muža.

- Najgore mi je bilo kad mi je izgovorio ono za oca, majku i brata. Ovde nedelje su mi najviše spominjali pokojnog oca. Dolazili su mi u krevet, ona mi je uništavala stvari i kidala sa cipelica. Maja je toliko propala... Donela je jaja i čekala je, pa je išla sa ferijem... Bože daj mi snage da ostanem normalna, sve je gore šta mi priređuju. Rade sve da me dovedu totalno do ludila. Radim molitvu ujutru i tražim od Boga pomoć. Uzela mi je bivšeg verenika, pa i temu. Uništava mi stvari, goće da idem gola i bosa. Slade se kad nemam kašiku. Dođe mi da plačem od tuge ovde. Najavila sam ekskluzivu. Krenula bih ot Takija i Maje. Za moj rođendan su mi se javila dva bivša, Luka i Šareni, i rekli su: "Onaj Taki nas upoznavao sa ćerkom". Luka je bio brutalniji, rekao je da mu nameće ćerku. Kad sam se spremala za ulazak, stavili su na spikerfon i rekli mu da ulazi Stanija, a on je opleo po meni. Ljudima je bilo neprijatno, zamolili su me da prećutim. On je meni bio na tapeti već od tad. Maja pokušava da bude Stanija Dobrojević. Miljana je zvala neke pevače, e to je smešno za ovu psihopatu. Ona targetira uspešne žene, da bi se domogla njenoh života. Subotićki je uspela dala joj je pristup. Ana Korać, ona ne zna kako njen muž izgleda. Opsednuta je s njom, i sad zna da ima nekog muža, pa je rekla da jedva čeka da dođe do njega nekako. Za muža Mije Borisavljević je rekla da je lep. KAd je bila jedna žurka, od naše najpoznatije pevačice ćerka se zabavljala sa fubalerom, pokušala je i sa njim da bude - rekla je STanija.

- Anastasiji Ražnatović? - pitao je Darko.

- Mislim da nije uspela ni sa Duškom Tošićem. Ona je najpoznatija rijaliti j*bačica sutlijašica. Ne smem da govorim sve što znam. Ovo nije uspela i nemamo koga da povredimo. Školski primer bludnice, koja krade tuđe živote i identitete. Taki i Maja su dva najveća lešinara i klošara. Ona se nije zaljubila u Pecu Vijagru, nego je želela Subotićkin život - rekla je Stanija, pa se osvrnula na Asmina:

- On j enajbolji primer manipulatotra i narcisa. On je demonizovan! Sisa krv čistih duša. To se pokazalo ove sezone meni. Ja nosim epitet ljubavnica, a nikad to nisam bila. Ova lažna mama je mogla jednim pozivom mogla sve da reši. Nije mogla jednu poruku meni da pusti i da kaže da mu je žena i da imaju dete, jednom porukom bi vratila muža. Ne, ona je prodala njega i detence, prodala lažnu priču Pinku. Na putu do Sarajeva je ostala trudna kod bauštelca. I dalje je išla samo da afteriše. Prebila mu je sestru, bila prljava i štrokava. Nikakva žena i nikakva domaćica. Godinu dana pre mene je bio u Dubaiju sa onom lepoticom Draganom. Ona je došla nakon mog ulaska kod Asmina samo da bi on rekao da sam ja bila ljubavnica. Anita me ne zanima, ove godine sam sama kao list na vetru, niko me ne zastupa. Tamra je pričala da je mene stvarila, očekujem da Anita izađe sa duplom krunom. Meni je najbitnija moralna pobeda - reklaje Stanija.

- Kako komentarišeš sukob Asmina i Matore? - pitao je Datrko.

- Morbidno! Ne moraš da ideš tako nisko da spominješ majku i oca. On je toliko morbidan, dmeonizovan. Oni su svog hodžu izblamirali na televiziji - rekla je Stanija.

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Autor: A.Anđić