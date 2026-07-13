Maja Marinković bila sa poznatim srpskim glumcem koji živi u Rusiji!? Dačo raskrinkao čitavu aferu, ubeđen da su imali TROJKU! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Dačom Virijevićem.

Dačo Virijevič je ovom prilikom dodatno raskrinkao prošlost Maje Marinković, te se osvrnuo na njenu navodnu aferu sa poznatim srpskim glumcem koji živi u Rusiji.

- On se sinoć nije nasmejao Luki nego Staniji jer je bila smešna. Maja je posle toga gađala jajetom. U tom trenutku sam rekao da je Maja izgorela na to, a onda je on krenuo na mene. On je nekako ishendlovao. Da su pustili mene da kažem šta imam to bi po njega bilo pogubno. Maja bi ga urnisala! On se po svaku cenu pomirio sa Majom, ap ne može da mu ne bude gadno. On će Maju da otkači napolju jer ona nema šta da ponudi muškarcu, ona ograničava muškarca. Ona je bila jako ružna devojka. Džabe njemu dobre grudi, kad je ona bolesna - rekao je Dačo.

- Rekao si Milanu da imaš neke tajne da raskrinkaš - rekao je Darko.

- Ja kad bih ti rekao bilo bi pogubno po nekoga. MOžete svi da mi ne verujete, kad je bila tema za Anitu i Relju, ja sam prvo to Maji rekao. Ona je rekla da kažem, ko ih šiša i onda sam kod tebe rekao. Ona je išla da se kupa u kuću i ja sam joj sve prepričavao posle intervjua i ona je meni rekla ime jednog glumca i da je u s*ksu kidanje. Kaže da su ona i drugarica bile sa njim, ali ne znam da li je bila trojka. Taj gluac je slobodan. Ona je htela da uzme muža Tamari Đurić. Taj glumac živi u Rusiji. Da ti ne pričam šta mi je pričao bauštelac za Sandru Afriku. On je meni rekao da je bio sa najjačom pevačicom - rekoa je Dača.

- Je l' taj glumac M.B.? - pitao je Darko.

- Rekao sam ti. Ja ne znam da li je to bila trojka, nismo nikad pričali o njemu više. Ovaj monstrum cveta dok MAja ide da poliva stvari Staniji. Ja mislim da je on čak i nagovara. Sad su Maja, Aneli i Asmin tamo gde treba da budu, u izolaciji. Aneli umesto da priča o Asminu, ona priča o Staniji i govori da se ona njemu vratila - rekao je Dačo.

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Autor: A.Anđić