Žao mu je što me ukanalio! Milena nakon svih uvreda od Janjuša misli da bi oni bili savršen par, a o Asminz spremila samo najgore (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Milenom Kačavendom.

Milena Kačavenda se ovom prilikom otrvila na Asmina Durdžića za koga nije imala nijednu lepu reč, a ubrzo je i otvorila dušu o Marku Janjuševiću Janjušu.

- Ja njega ne mogu da smislim. Kad ga vidim imam želju da ga vratim u selo Durdžići u prazan bazen, ne mogu da ga svarim. Kako se bliži kraj, ja većeg gada i veće zlo nisam videla. Nije to mržnja, nego kad mi digne obrvu, ja vidim samo pečene piliće. Preko puta vidim Sofiju mumificiranu, a prekoputa nje i Daneta sa oreolom. Jesi ti svestan da će tebe da ljudi gađaju jajima i paradajzom po ulicama? Aneli sam gazila celu sedmicu, nemam više taj poriv. Stanija i ja se posvađale oko Anđela, posle kaže sprda se. Nemam poriv nijednu ženu da diram, a njega bih ostavila ovde - rekla je MIlena.

- Jesi li čula sukob Maje i Asmina koji ste prouzrokovali vi na radiju? - pitao je Darko.

- Čula sam i nije mi žao. Maja je bila sama kod kreveta i kaže da će doći kad ode Stanija. On je ležao u pušioni sa bogougodnom bojom pacova pre smrt. Maja je mene razočarala do bola ulaskom u vezu sa njim. Ja sam mislila d aće on biti njen kerić do kraja. Ja se sa njom razumem pogledom. Mislim da j eto klasična ženska sujeta i rivalitet. Maja je već dve ili tri nedelje bila svesna šta ovaj smećar radi. Maja njemu sve tefteri negde tamo i pušta ga - rekla je MIlena.

- Što te toliko provociraju Anđelo i JAnjuš? - pitao je Darko.

- Anhelito je mindžoslav, a Janjuš me provocira i još su mi natovarili ovog pelikana. Njih dvojica drugovi kao kad bih ja bila sa Anom Ćurčić. Udavio se u svojoj nebitnosti. Vanja se primila kao poziv na vojsku da je on njoj ispričao neke bajke. Ona zna šzta radi i šta oni pričaju, ona je gradska riba. Što se mene tiče on je svestan da se zaj*bao, nije on siguran u gomilu stvari. Nikad ne bih rekla gomilu stvari. Ja sam sigurna da mu je žao što me ukanalio. Mislim da bi bili neki kul par skroz, onomad - rekla je Milena.

- Kako komentarišeš Sofijino cerekanje Terzi u facu? - pitao je Darko.

- Tako mu i treba, on je takva gluperda. Prvi put sam likovala sinoć - rekla je Milena.

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Autor: A.Anđić