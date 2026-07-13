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Ljigav i odvratan: Sofija ne može da veruje koliki je Terza folirant, oblatila ga za sve pare! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a voditelj Darko Tanasijević ugostio je Sofiju Janićijević u Šiša Baru.

Sofija Janićijević je na samom startu razgovora govorila o komentarima njenih cimera na nominacijama, a posle se osvrnula na odnos sa Borislavom Terzićem Terzom.

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- Ko ti se nije dopao kako te komentarisao na nominacijama? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli i Mića, ali oni su ljubomorni na to što ja branim Staniju i uvek ću. Asmin je bio lažan, sve što je rekao na nominacijama je slagao. Terza sve radi u svoju korist, a priča neke bajke. Ja sam samo imala sukob s njim dok je on išao kod svih i pljuvao me. Čovek je ljgav i beskarakteran, ja mu to kažem i u lice - rekla je Sofija.

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- Mnogi su te osudili sinoć što si mu se smejala u facu? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam imala takvu reakciju zato što čovek nije naveo nijednu moju dobro osobinu. Zašto se vratio sa mnom u odnos ako ja nemam ništa dobro kod sebe? On o sebi priča da je dobar čovek - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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