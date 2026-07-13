Sama pala, sama se ubila: Uroš ne može da veruje da je Aneli bitniji Đukić od sopstvene ćerke! (VIDEO)

Uroš Stanić naredni je stigao u Šiša Bar kako bi sa voditeljem Darkom Tanasijevićem progovorio o gorućim temama.
On je govorio o svojim cimerima, a na samom startu nije mogao da se odluči da li je gori čovek Sofija Janićijević ili Borislav Terzić Terza.
- Ko je bolji čovek, Sofija ili Terza? - upitao je Darko.
- Ne mogu da ti kažem jer da sam mogao, poslao bih ih oboje u izolaciju. Odvratni su mi, to su dve ljige - rekao je Uroš.
- Pratili smo sukobe Maje i Stanije, ko ti je tu ispravniji? - upitao je Darko.
- Maja je poludela kada je videla kako Asmin gleda u Staniju, pa pošto nije mogla da iskali bes na Asmina onda je na Staniju. Mogu samo da kažem da između Asmina i Stanije nisu čista posla - rekao je Uroš.
- Šta misliš o Filipu i Aneli? - upitao je Darko.
- Aneli se sve više kanali pred kraj, bira Đukićev polni organ umesto deteta i svog morala. Filip je folirant koji nema emocije prema Aneli već skuplja njene hejtere - rekao je Uroš.
- Primetio sam da si se obrušio na Kačavendu - rekao je Darko.
- Tako je, ona je Miljana Kulić broj 2 i ovde će ulaziti narednih deset sezona. Ona je previše zaljubljena u Janjuša i tu nema priče - rekao je Uroš.
Detaljnije pogledajteu nastavku teksta.
Autor: N.P.