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Ima želju samo da je opali: Teodora tek sad shvatila koliki je Đukić folirant, urnisala njega i Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a voditelj Darko Tanasijević ugostio je Teodoru Delić u Šiša Baru.

Teodora je govorila o sukobu Maje Marinković i Stanije Dobrojević, a potom se osvrnula i na Filipa Đukića.

- Ko ti je gornji u sukobu Stanije i Maje? - upitao je Darko.

- Stanija naravno, ne znam da li si znao zbog čega je Maja gađala Staniju jajima? Zato što je uhvatila Asmina koji je spustio glavu i nasmejao joj se, zato je poludela - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na sukob Filipa i Aneli? - upitao je Darko.

- Filip neće ništa videti napolju, napolju će hteti da je opali par puta ako ona bude dozvolila. Ne mislim da Filip ima emocije prema Aneli, on je dečko koji je samoživ i ja to tek sad uočavam. Aneli je pokazala da je primer majke koja juri za kombinacijom, ona je neko ko je apsolutno neozbiljna za svoje godine. Koji ona primer daje svom detetu? Dečko ne želi nikakvu odgovornost - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve je više komentara da negativno utičeš na Bebicu - rekao je Darko.

- Mislim da mu mnogo nedostaje spoljni svet, želi što pre da vidi decu i stalno mi priča o njima. Sve nas je stigla ta euforija i ludilo, a pritom sam u PMS - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajteu nastavku teksta.

Autor: A.Anđić

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