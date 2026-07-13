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Sandra Todić zauvek napustila Elitu: Gledaoci su rekli svoje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ove nedelje nominovani takmičari bili su Asmin Durdžić, Aneli Ahmić, Maja Marinković, Bora Santana i Sandra Todić.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je do izolacije po nominovane učesnike kako bi ih odveo u diskoteku i kako bi oni odigrali igricu koja će im omogućiti dupliranje procenata.

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Darko Tanasijević je takmičarima saopštio pravila igrice, a pobedu je odnela Maja Marinković kojoj su dupilirani glasovi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Poznato je kako stvari stoje nakon što je Maja sebi duplirala glasove. Vreme je da saopštim da Sandra Todić ovog jutra napušta Elitu - rekao je Darko.

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- Jedva čekam da vidim kad je kraj, uskoro gori karantin - rekla je Todićka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajteu nastavku teksta.

Autor: N.P.

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