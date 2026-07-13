Da li je Miloš Biković poznati glumac sa kojim je Maja imala aferu? Isplivali su šok detalji, a nekada je kačila njegove fotke iz KREVETA i javno pričala da je luda za njim (FOTO)

Učesnik "Elite" Danilo Virijević sinoć je otkrio da je Maja bila sa našim poznatim glumcem koji živi u Rusiji, ali nije želeo da obelodani ime. Na društvenim mrežama odmah je počela lavina komentara, a mnogi su se podsetili njenih izjava da joj je Miloš Biković simpatija, a čak je i kačila njegove fotke iz kreveta!

Danilo Dača Virijević sinoć je u razgovoru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem otkrio da mu je Maja Marinković hvala našeg poznatog glumca, kom nije želeo da otkrije ime, ali je rekao da živi u Rusiji, i pričala mu o s*skualnim odnosima sa njim.

Mnogi u komentarima su posumnjali da se radi o Milošu Bikoviću, ali Dača nije želeo da otkrije ime poznatog muškarca o kojem se radi, već je ostavio publici da sami zaključe.

- Ja kad bih ti rekao bilo bi pogubno po nekoga. Možete svi da mi ne verujete, kad je bila tema za Anitu i Relju, ja sam prvo to Maji rekao. Ona je rekla da kažem, ko ih šiša i onda sam kod tebe rekao. Ona je išla da se kupa u kuću i ja sam joj sve prepričavao posle intervjua i ona je meni rekla ime jednog glumca i da je u s*ksu kidanje. Kaže da su ona i drugarica bile sa njim, ali ne znam da li je bila trojka. Taj gluac je slobodan. Ona je htela da uzme muža Tamari Đurić. Taj glumac živi u Rusiji. Da ti ne pričam šta mi je pričao bauštelac za Sandru Afriku. On je meni rekao da je bio sa najjačom pevačicom - rekoa je Dača.

- Je l' taj glumac M.B.? - pitao je Darko.

- Rekao sam ti. Ja ne znam da li je to bila trojka, nismo nikad pričali o njemu više - dodao je Dača.

Podsećanja radi, Maja je kroz svoja rijaliti učešća često hvalila Bikovića i pričala kako je dobar frajer, a jednom prilikom je čak njegovu fotku iz kreveta i podelila putem svog storija na društvenoj mreži Instagram, što je tad zapalilo medije.

- Ja kad bih vam rekla da sam ovog čoveka sanjala noćas ne biste mi verovali - napisala je Maja uz objavu Miloševe fotke kako spava u beloj posteljini.

Tada su mnogi protumačili da ona putem društvenih mreža pokušava da dobije Bikovićevu pažnju, a dodatno je podigla prašinu i njena izjava da joj je on poznata ličnost prema kojoj gaji simpatije.

- Svaka od nas za simpatiju ima nekog glumca. U poslednje vreme mi je jako zanimljiv Miloš Biković - rekla je jednom prilikom Maja i ostavila sve bez teksta.

Autor: Pink.rs