Noć u kojoj je raskrinkana Maja Marinković: Otkrivena lista poznatih muževa koje je ganjala, sve same face iz javnog sveta! Pevači, fudbaleri, a tu je i čuveni glumac iz Rusije (VIDEO)

Evo šta se tokom prethodne noći dešavalo u Šiša baru!

Sinoć je u najgledanijem rijalitiju u regionu održana poslednja emisija "Izbacivanje" za devetu sezonu. Voditeljka Dušica Jakovljević najavila je da će danas krenuti glasanje za pobednika "Elite 9", a voditelj Darko Tanasijević tokom cele noći razgovarao je sa takmičarima o aktuelnim dešavanjima u "Eliti".

Darkov prvi sagovornik bila je Stanija Dobrojević koja je odlučila da raskrinka afere Maje Marinković i otkrije kako je želela da ukrade muževe poznatim damama.

- Uzela mi je bivšeg verenika, pa i temu. Uništava mi stvari, goće da idem gola i bosa. Slade se kad nemam kašiku. Dođe mi da plačem od tuge ovde. Najavila sam ekskluzivu. Krenula bih ot Takija i Maje. Za moj rođendan su mi se javila dva bivša, Luka i Šareni, i rekli su: "Onaj Taki nas upoznavao sa ćerkom". Luka je bio brutalniji, rekao je da mu nameće ćerku. Kad sam se spremala za ulazak, stavili su na spikerfon i rekli mu da ulazi Stanija, a on je opleo po meni. Ljudima je bilo neprijatno, zamolili su me da prećutim. On je meni bio na tapeti već od tad. Maja pokušava da bude Stanija Dobrojević. Miljana je zvala neke pevače, e to je smešno za ovu psihopatu. Ona targetira uspešne žene, da bi se domogla njenoh života. Subotićki je uspela dala joj je pristup. Ana Korać, ona ne zna kako njen muž izgleda. Opsednuta je s njom, i sad zna da ima nekog muža, pa je rekla da jedva čeka da dođe do njega nekako. Za muža Mije Borisavljević je rekla da je lep. Kad je bila jedna žurka, od naše najpoznatije pevačice ćerka se zabavljala sa fubalerom, pokušala je i sa njim da bude - rekla je Stanija.

Nakon Stanije raskrinkavanje Maje Marinković nastavio je i Danilo Dača Virijević koji je otkrio da je Marinkovićeva imala aferu sa našim poznatim glumcem koji živi u Rusiji, ali nije želeo da obelodani njegovo ime.

- Ja kad bih ti rekao bilo bi pogubno po nekoga. Možete svi da mi ne verujete, kad je bila tema za Anitu i Relju, ja sam prvo to Maji rekao. Ona je rekla da kažem, ko ih šiša i onda sam kod tebe rekao. Ona je išla da se kupa u kuću i ja sam joj sve prepričavao posle intervjua i ona je meni rekla ime jednog glumca i da je u s*ksu kidanje. Kaže da su ona i drugarica bile sa njim, ali ne znam da li je bila trojka. Taj gluac je slobodan. Ona je htela da uzme muža Tamari Đurić. Taj glumac živi u Rusiji. Da ti ne pričam šta mi je pričao bauštelac za Sandru Afriku. On je meni rekao da je bio sa najjačom pevačicom - rekoa je Dača.

Kod Darka je bila i Milena Kačavenda koja je bez dlake na jeziku govorila o svim aktuelnim dešavanjima, a posebno žestoko je komentarisala svoj sukob sa Anđelom Rankovićem i Markom Janjuševićem Janjušem.

- Anhelito je mindžoslav, a Janjuš me provocira i još su mi natovarili ovog pelikana. Njih dvojica drugovi kao kad bih ja bila sa Anom Ćurčić. Udavio se u svojoj nebitnosti. Vanja se primila kao poziv na vojsku da je on njoj ispričao neke bajke. Ona zna šzta radi i šta oni pričaju, ona je gradska riba. Što se mene tiče on je svestan da se zaj*bao, nije on siguran u gomilu stvari. Nikad ne bih rekla gomilu stvari. Ja sam sigurna da mu je žao što me ukanalio. Mislim da bi bili neki kul par skroz, onomad - rekla je Milena.

Nakon nje u novi deo imanja u Šimanovcim stigao je i Marko Janjušević Janjuš.

- Što se Kačavenda opet pomamila? - pitao je Darko.

- Kako da ne kažem "U"? Žena govori Asminu da njaveći monstrum jer je uspavao ženu kad je išla na sahranu kod oca, a ona je na početku rijaltija bila super sa njim. Ona je govorila da je divan dasa i da je ova žena luda. Glas kad joj čujem nije mi dobro, samo da je moje oči više ne vide. Ja ću sve reći samo neću reći da je Vanja glupa - rekao je Janjuš.

Jovana Tomić Matora takođe je bila sinoć jedna od takmičara koji su gostovali u "Šiša baru", a one je dala brutalan sud o svemu što se dešava u Beloj kući, a posebno o svom sukobu sa Asminom Durdžićem.

- On nije shvatio da sma ja njega ponizila više od svih. Ja sam njemu učinila uslugu, Nena me pozvala i rekla mi da garantuje za njega. Kakav si ti čovek koji kažeš da niko ne sme za rukav da ga uhvati jer ima ljude tamo, pa što te ti ljudi nisu prijavili na adresu? Njega ne možeš da opsuješ kad mu uvrediš dete. Najviše ga je zabolelo što je došao sa starim audijem. Čovek koji je došao karavanom, loži se na sponzoruše, dođeš do nekih para, prevariš i živiš tako. On je umislio d aon sve sme ovde. Krivo mi je što Maja nikad nije bila takva, on je vuče na to. Maja je poštovala emisije, ovo joj on radi sad. On nju manipuliše samo da je ne bi ostavio. On misli da će Maja da izađe prva i da se ona izvini njegovim roditeljima - rekla je Matora.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom, a on je ogolio dušu o svom odnosu sa Sofijom Janićijević.

- Pogodila me! Niko mi nije na taj način govorio ovakve stvari. Posle kad sam krenuo žešće promenila je facu. Ti si devojka zbog koje sam ja MIlicu ostavio, ne ide da se kanališ. Ja tek sad vidim da ona nije vredna, ni stida, ni blama. Kako možeš da legneš a mnom u krevet? Nije ona mene ukanalila nego sebe. Meni je majak moja rekla da će me dobrota koštati. Ona namerno mene navlači. Ja nemam neki karakter, ali sam sinoć video sve. Kvarna je! Pokazala je sve loše stvari. Dok sam glumio Putina, ona je bila Rusija, nije mogao niko ništa da joj kaže. Pogađa me šta mi kaže jer vidim koliko je loša osoba - rekao je Terza.

Sofija Janićijević je takođe sinoć bila u "Šiša baru", a na samom startu razgovora govorila o komentarima njenih cimera na nominacijama, a posle se osvrnula na odnos sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Aneli i Mića, ali oni su ljubomorni na to što ja branim Staniju i uvek ću. Asmin je bio lažan, sve što je rekao na nominacijama je slagao. Terza sve radi u svoju korist, a priča neke bajke. Ja sam samo imala sukob s njim dok je on išao kod svih i pljuvao me. Čovek je ljgav i beskarakteran, ja mu to kažem i u lice - rekla je Sofija.

Nenad Macanović Bebica tokom cele sezone bio je jedan od najbrutalnijih komentatora, pa je tako i sinoć bez zadrške govorio o svemu što se dešava poslednjih dana u najgledanijeg rijaliju u regionu.

Filip Đukić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša Baru.

- Šta se dešava sa Aneli? - upitao je Darko.

- Nemamo komunikaciju, poslao sam joj j*ja jer smo se to dogovorili još u petak i samo sam ispoštovao dogovor. Mene je iznerviralo u petak što ona priča za Asmina, ali možda ona to stvarno misli - rekao je Filip.

Teodora Delić je govorila o sukobu Maje Marinković i Stanije Dobrojević, a potom se osvrnula i na Filipa Đukića.

- Filip neće ništa videti napolju, napolju će hteti da je opali par puta ako ona bude dozvolila. Ne mislim da Filip ima emocije prema Aneli, on je dečko koji je samoživ i ja to tek sad uočavam. Aneli je pokazala da je primer majke koja juri za kombinacijom, ona je neko ko je apsolutno neozbiljna za svoje godine. Koji ona primer daje svom detetu? Dečko ne želi nikakvu odgovornost - rekla je Teodora.

Mina Vrbaški bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića prilikom čega je govorila o gorućim temama.

- Kako sada gledaš na odnos sa Borom posle svega? - upitao je Darko.

- Ne mogu da verujem da mi se to desilo s nekim s kim sa dobra 10 godina. Mi smo bili prijatelji, mogla sam da ga pozovem u bilo koje doba dana i noći. Prošli smo sito i rešeto, proputovali smo zajedno i onda se desi taj rijaliti i sve pokušava da prebaci na mene. Posle svega sam shvatila da mi on nije prijatelj jer mrzi ženski rod od razvoda - rekla je Mina.

Za sam kraj emisije voditelj Darko Tanasijević otišao je sa nominovanim takmičarima u diskoteku, gde je nakon odigrane igrice saopšteno da SandraTodić napušta "Elitu 9".

Poznato je da se nedeljom ujutru nakon emisije ''Izbacivanje'' uvek u ''Pabu prijatelji'' održava ''Mićina Igra istine''. Kao i svaki put do sad Lepi Mića je iz takmičara izvukao šok detalje.

Autor: A. Nikolić