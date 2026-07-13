Iako su sad u brutalnom ratu na društvenim mrežama možemo da vidimo da su Maja i Stanija nekad bile jako bliske!

Otkako se Stanija Dobrojević uselila u Belu kuću brutalno ratuje sa nekadašnjom drugaricom Majom Marinković jer je uplovila u vezu sa njenim bivšim verenikom Asminom Durdžićem.

Njih dve se svakodnevno čašćavaju nikad žesšćim uvredama i prozivkama, a Marinkovićeva je pre neki dan čak i demolirala garderobu svoje bivše prijateljice Stanije, zbog čega je dodatno porasla tenzija.

Inače, mnogi zaboravljaju koliko su Maja i Stanija nekad bile bliske i da su jedna drugu dizale u nebesa, a Marinkovićeva je u tom periodu Staniju hvalila na sva usta i o njom imala samo lepe reči.

Međutim, na Majinom Instagramu i dalje postoje sve objave koje je kačila sa Stanijom, pa može da se vidi da su ipak bile više od poznanica, kako Marinkovićeva poslednjih dana pokušava da predstavi.

Inače, Stanija je u subotu na "Nominacijama" imala brutalno obraćanje Asminu i Maji, zbog čeka je Marinkovićeva poludela i polila je vodom.

- Ovaj čovek je dno dan, to je čovek koji je postao pas, devojka mu je donosila koficu za vodu, eto tako. Moram da kažem da ja više ne postojim, on mene ne zanima, a ni njegove sačekuše sa osmesima. Iskreno ja nisam očekivala da ću ovo doživeti kada sam ušla, ali eto doživela sam. On je mene izdegradirao ali kada je video da to ne deleuje, udario je na porodicu i na mog pokojnog oca, on je za mene vazduh i to to. On je bio vrlo svestan šta sam mu ja rekla, da ako uđe kao moj dečko da pazi šta radi, ali eto pokazao je svoje lice, a Maji je bilo zanimljivo dok je meni bilo zanimljivo, ali mislim da sada misli da njega Maja ne voli toliko. Moram da pomenem auto, koji je on meni kupio, ja sam se tog auta rešila, kontaktirala sam ljude da ga uzmu, i rešila sam se auta, otišlo je tih njegovih 50 hiljada u... Upsi, rešiću se i prstena, nije ni prvi ni poslednji. On je meni izrekao najmonstruoznije stvari, a moja majka ostaje dama, a moj brat častan dečko koji je veterinar, i koji ima divnu devojku, a on se usudio da ih pominje, da ne pominjem mog oca, koji je nastradao kao heroj koji je umro za svoju porodicu i svoju zemlju, a moja najveća pobeda je da sam izašla iz ovoga kao gospođa, to je moja pobeda jer se vraćam kući podignute glave. Taj čovek je prodao svoju porodicu, svoju majku, a dožveio je da mu sadašnja devojka kaže ono za njegovog brata i sestru, ja ne znam kako je Sudu, kada to vidi i čuje, ali to je njegova slika i prilika, ja ne osećam prema njemu ništa više, šta više malo ga žalim. Čoveče ti si se unakazio zbog ove bludnice, imao si priliku da zaradiš, ali eto pokazao si se "najbolje" u svakom momentu. Ja bih mu oprostila i druge žene, nek ide svojim putem, ali uvrede ne preštam, izdao me je tu kao čoveka, a ovo što sam sve doživela sa doleskom ovde, nikada. Hvala ti što si mi bio prijatelj tri godine, ali to je to velika si sramota, prijatno zbogom i doviđenja, a on je u vezi sa sutlijašicom - rekla je Stanija pa ju je Maja polila vodom.

Autor: A. Nikolić