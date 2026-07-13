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PREKINUO ODMOR ZBOG OSMORO DECE I MAJKE KOJA JE TRPELA NASILJE! Željko Mitrović odmah seo u avion: Ne mogu da uživam dok se mališani bore za život! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic ||

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović odlučio je da prekine odmor i vrati se u Beograd nakon što je saznao za težak slučaj majke koja je sa osmoro dece pobegla od nasilnika i kojoj je hitno potrebna pomoć.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović je ovu odluku podelio putem objave na društvenoj mreži Instagram, istakavši da ne može da ostane na odmoru dok jedna porodica vodi tešku životnu borbu.

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Prekidam odmor danas i letim za Beograd! Ova familija ne može da čeka! Ne mogu da đipam na plaži i uživam, dok se neki mališani bore za život! Stižem! Klinci, vidimo se uskoro! P.S. Hvala dobrim ljudima koji su me obavestili o ovom slučaju! - napisao je Mitrović.

Na objavljenom snimku navodi se da je majka pobegla od nasilnika sa osmoro dece, kao i da trenutno njih osmoro spava u svega dva kreveta, zbog čega im je neophodna hitna pomoć.

Ovo nije prvi put da Željko Mitrović reaguje u sličnim situacijama. Godinama unazad pokreće i finansira brojne humanitarne akcije namenjene deci i socijalno ugroženim porodicama, a nedavno je i ove godine organizovao letovanje za gotovo 400 dece bez roditeljskog staranja.

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Kako je najavio, odmah po povratku u Beograd obići će porodicu i uključiti se u pružanje pomoći mališanima i njihovoj majci.

Autor: D.B.

#Majka

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