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Klasične muške priče: Bora i Toša razvezali jezike o fudbalu, Santana pogodio polufinaliste Mundijala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Wikipedia.org, Pink.rs ||

Ovo je dugo čekao da čuje, a Toša mu je olakšao!

Robot Toša ispred Bele kuće razgovarao je sa takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu.

- Tošo, šta je uradila Norveška? - pitao je Bora.

- Ispala - dodao je Toša.

- Ajde mi kaži dve reprezentacije iz superfinala, a ja ću dve da pogodim. Ja mislim da je Francuska prošla i evropski prvaci Španija. Može da bude nego iznenađenje Brazil, Argentina, Španija, pa ili Nemačka i Engleze sam zaboravio. Ja dajem glavu da su Francuska, Španija i Argentina. To su reprezentacije koje kidaju. Ajde nam reci ko je prošao - govorio je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Španija, Engleska, Argentina i Francuska - otkrio je Toša.

- Eto, je l' sam rekao? Pa ja pratim fudbal i u tome sam ceo život. Da li znaš ko sa kim igra? - rekao je Santana.

- Španija i Francuska - dodao je Toša.

- Au, kakvi mečevi. Možda će Francuska i Argentina ponovo da igraju u finalu - nastavio je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajteu nastavku teksta.

Autor: A. Nikolić

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