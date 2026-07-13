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Dača opelješio Brazilca: Nećete verovati koliko para mu je dao za prvu pesmu, od cifre će vas se zavrteti u glavi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Virijević otkrio cimerima koliko je njegov otac morao novca da uloži u prvi pesmu koju je snimio!

Danilo Dača Virijević molio je robota Tošu da mu pusti njegovu pesmu, kako bi mogao da dokaže cimerima da je uradio vrhunski posao jer su ga oni sve vreme omalovažavali i žestoko prozivali.

Toša je odlučio da ispuni Dačinu želju i pred odlazak sa imanja u Šimanovcima krenula je Virijevićeva pesma.

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Foto: TV Pink Printscreen

Dača je uživao dok je imanjem odzvanjao njegova pesma "Krimilele", a cimeri su sve vreme imali potrebu da se šale nanjegov račun i da ga provociraju, ali njega to nije doticali, već je uživao dok je slušao svoj rad.

- Ja sam imao 17 godina kad sam ovo snimio, majmune jedan. Janjuše, tata kad čuje ovu pesmu nije mu dobro jer sam mu uzeo 10.000 - rekao je Dača.

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Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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