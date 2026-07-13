Dušica Jakovljević pokazala telo od milion dolara: Uvukla se u kratku i usku haljinu, mami uzdahe jačeg pola (FOTO)

Voditeljka Elite 9 Dušica Jakovljević važi za jednu od najzgodnijih voditeljki na našim prostorima, a sada je objavila fotografije u haljini koja je sve ostavila bez daha.

Dušica Jakovljević, jedna od najzgodnijih voditeljki na našim prostorima, neretko iznenadi svoje pratioce vrelim fotografijama, a sada je pokazala svoju zanosnu figuru.

Ona je, naime, objavila fotografiju iz Šimanovaca, s obzirom na to da je sinoć vodila iz studija poslednje "Izbacivanje" ove sezone, te je tako sve oduševila haljinom koju je odabrala za ovo veče.

Crna, uska i kratka haljina sa posebnim prelepim vezom na grudima istakao je njenu vitku figuru u prvi plan, a komentari na mrežama su na račun ovog njenog stajlinga, samo pljuštali.

"Traže mi da im slikam stopala i da mi šalju hiljadu evra nedeljno"

Jednom prilikom u emisiji "Intimna pitanja", kod voditelja Nikole Žugića, otkrila je da je putem društvenih mreža dobijala nepristojne ponude.

- E, jesam. Traže mi da im slikam stopala i da mi šalju hiljadu evra nedeljno, to sam dobila ponudu od nekog stranca. Ne mogu da razmišljam o tome da unovčim svoja stopala, to mi je onako malo perverzno. Dobijala sam i ono, pošalju mi: "da li bi da se vidimo...". Ovo za stopala mi je stvarno najčudnije - rekla je Dušica, a onda je nastavila:

Ja sam momka svog nedavno prenkovala, kako se već kaže, rekla sam mu da sam već otvorila to i onda mi je on rekao: "Šta si radila?", ja mu kažem: "Pa ne zna niko" i on kaže: "Je l' si ti normalna?", ja mu kažem: "Pa šta misliš, one cipele što sam kupila odakle mi pare", a on mi kaže: "Ma daj šališ se", rekoh: "Naravno da se šalim".

Kod muškaraca je, kako kaže, najviše privuče inicijativa.

- Inicijativa, kada je neko šmeker i sposobnost...Zapravo, inicijativa da bude on taj koji će voditi glavnu reč, ali da i meni da pravo glasa i da može preda mnom bude ne tako jak i stamen kao prema drugim ljudima. Volim kada sam ja njegova slabost! Ja volim da hodam pola koraka iza muškarca i da bude on taj koji će biti jači od mene - rekla je Dušica, a potom se osvrnula na sve češće naslove da je ponovo operisala nos, pa je tako otkrila šta je od estetskih zahvata ona na sebi uradila:

- Čula sam neverovatne stvari. Ja objavim da sam imala šest intervencija na sinusima i imala sam jednu operaciju nosa koja nije uspela i treba da je uradim ponovo. Nebitno, čula sam da sam uradila plastični nos i nozdrve, plastične nozdrve ne postoje! Dakle, imala sam jednu operaciju nosa, nos se srušio... - objasnila je ona.

Autor: Nikola Žugić