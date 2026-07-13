Ovo se ne propušta! Iznenađenjima nikad kraja: Evo šta čeka učesnike na sutrašnjoj, POSLEDNJOJ ŽURKI u Eliti 9

Ne propustite sutrašnju žurku u Eliti 9, jer sa njom dolaze brojna iznenađenja, a kao i uvek, preokreti koji usijaju domaću javnost!

Kao i svakog utorka, tokom aktuelne sezone, odmah nakon što se završi zabavni talk show "Amig show", počeće uživo na televiziji Pink i ovonedeljna žurka, koja je, inače, poslednja u "Eliti 9". Tokom ove sezone, skoro svaka žurka napravila je totalni preokret u rijalitiju, te tako ne sumnjamo da će i ova noć, bez obzira na to što je superfinale na vidiku, napraviti pravu buru, kako u Beloj kući, tako i u domaćim medijima.

Za ovu žurku, Veliki šef je spremio specijalno iznenađenje učesnicima Elite, s obzirom na to da će za atmosferu biti zadužen dobro poznati pevač Nikola Stefanović Kolani, koji je već nekoliko puta u kazinu najpoznatijeg imanja u Šimanovcima napravio atmosferu za pamćenje.

Sa druge strane, on neće biti sam, već će mu društvo praviti i pevačica Jelena Denić, koja će, takođe, svojom harizmom i slavujskim glasom napraviti atmosferu koju će učesnici, sigurni smo, dugo pamtiti i prepričavati, s obzirom na to da je ona poznata kao neko za čiji se nastup uvek traži karta više.

Ali, ni tu iznenađenjima nema kraja! Naime, na ovoj žurki dodatno će atmosferu usijati i DJ TITO, čija atmosfera neretko usija društvene mreže, te tako mnogi jedva čekaju svaki sledeći nastup. Takođe, on je poznati koreograf, ali i plesač, te se tako našao u spotu čak dva muzička hita regionalne muzičke zvezde Tee Tairović, i to u numerama "Pijan" i "Hajde".

Stoga, nemojte propustiti poslednju žurku u Eliti 9, odmah posle sutrašnje emisije "Amidži šou" i ostanite uz TV Pink!

Autor: Nikola Žugić