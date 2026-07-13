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Ovo se ne propušta! Iznenađenjima nikad kraja: Evo šta čeka učesnike na sutrašnjoj, POSLEDNJOJ ŽURKI u Eliti 9

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije/Privatna arhiva ||

Ne propustite sutrašnju žurku u Eliti 9, jer sa njom dolaze brojna iznenađenja, a kao i uvek, preokreti koji usijaju domaću javnost!

Kao i svakog utorka, tokom aktuelne sezone, odmah nakon što se završi zabavni talk show "Amig show", počeće uživo na televiziji Pink i ovonedeljna žurka, koja je, inače, poslednja u "Eliti 9". Tokom ove sezone, skoro svaka žurka napravila je totalni preokret u rijalitiju, te tako ne sumnjamo da će i ova noć, bez obzira na to što je superfinale na vidiku, napraviti pravu buru, kako u Beloj kući, tako i u domaćim medijima.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić/Privatna arhiva//Pixabay.com

Za ovu žurku, Veliki šef je spremio specijalno iznenađenje učesnicima Elite, s obzirom na to da će za atmosferu biti zadužen dobro poznati pevač Nikola Stefanović Kolani, koji je već nekoliko puta u kazinu najpoznatijeg imanja u Šimanovcima napravio atmosferu za pamćenje.

Foto: Ustupljene fotografije/Privatna arhiva

Sa druge strane, on neće biti sam, već će mu društvo praviti i pevačica Jelena Denić, koja će, takođe, svojom harizmom i slavujskim glasom napraviti atmosferu koju će učesnici, sigurni smo, dugo pamtiti i prepričavati, s obzirom na to da je ona poznata kao neko za čiji se nastup uvek traži karta više.

Foto: Ustupljene fotografije/Privatna arhiva

Ali, ni tu iznenađenjima nema kraja! Naime, na ovoj žurki dodatno će atmosferu usijati i DJ TITO, čija atmosfera neretko usija društvene mreže, te tako mnogi jedva čekaju svaki sledeći nastup. Takođe, on je poznati koreograf, ali i plesač, te se tako našao u spotu čak dva muzička hita regionalne muzičke zvezde Tee Tairović, i to u numerama "Pijan" i "Hajde".

Stoga, nemojte propustiti poslednju žurku u Eliti 9, odmah posle sutrašnje emisije "Amidži šou" i ostanite uz TV Pink!

Foto: Ustupljene fotografije/Privatna arhiva

Autor: Nikola Žugić

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