Kristijanu stižu jezive poruke! Javila mu se nepoznata osoba, spomenuo Kristinu i izvređao ga: Nosati sa odvratnom facom... (FOTO)

Pobednik rijalitija "Farmeri", rijaliti ličnost, Kristijan Golubović podelio je na mrežama kakve su mu jezive poruke stigle od, za sada nepoznatog korisnika instagrama, koji je u obraćanju spomenuo i Kristinu Spalević.

Kristijan Golubović se, naime, pre nekoliko meseci rastao od svoje supruge Kristine Spalević, kod koje se trenutno nalaze njihova deca, a kako su nedeljama ratovali na mrežama, čini se da je ovaj sukob ipak, utihnuo. No, Kristijan je sada na svom instagram profilu podelio jezive poruke koje su mu stigle od, za sada, nepoznatog korisnika ove socijalne mreže, a koje su šokirale domaću javnost.

- Sv*šim ti u tu nosinu, kao što sam tvojoj Kikici sv*šavao u usta i oči pre par godina u Novom Sadu...Poz - pisalo je u prvoj poruci, a potom u narednoj sledeće:

- Nosati sv*šim ti po toj lakokar*ča odvratnoj faci.

"Volim i dalje Kristinu, ali kad te neko ne želi, moraš da kreneš dalje"

Podsetimo, Kristijan je nedavno gostovao u emisiji "Pitao BiH za druga", te je tako otkrio u kakvim je odnosima sa Kristinom.

- Kristina je majka moje dece i najveća ljubav na svetu, volim je i dalje, to je jedina prepreka da krenem sam dalje, ne upuštam se da krenem sam iako radim mnoge gluposti, počeo sam malo da se slobodnije ponašam, izgleda jako neozbiljno s obzirom da nekog volim još uvek, ali ako shvatiš da te neko ne želi, onda se pomiriš sa sudbinom i život ne sme da stane - naveo je Golubović.

Prijavila ga policiji

Kristina je nekoliko puta prijavljivala Kristijana policiji, a za "Blic" je jednom prilikom govorila na tu temu.

- Davnih dana sam ja njega trebala i da prijavim i da ostavim, ali tu ima milion faktora kojima treba da se bave psihijatri i sa njim i sa mnom. Ja sam išla na psihoterapiju, on je mog terapeuta nazivao debilom. Oni to rade sistematski, žele da ti ogade sve i svakoga da bi tebi bilo neprijatno da uopšte kažeš da ideš. Ja sam ga molila mnogo puta da krene na terapije, pre svega kako bi obuzdao svoj temperament koji nije za život, ali nikada nije pristao.

- Danima ne spavam, non stop sam pod pritiskom. Imam svedoke da ujutru ne mogu da uđem u emisiju koliko se tresem i plačem jer sa svih mogućih strana pokušava da mi preti, uceni me, degradira me... On priča da je neka sarma razlog našeg rastanka, ne nije, on je uvredio naše dete i to jako. Opsovao ga je zato što mu je dete reklo da izađe napolje, ali ne po nagovoru. Ja sam se najviše na svetu ogrešila o njegovu bivšu ženu jer sam verovala kada mi je on govorio da ona nagovara dete neke stvari, ali mislim da sam joj spasila život. Sve što ja kažem to je potkovano dokazima i sve sam predala policiji.

Autor: Nikola Žugić