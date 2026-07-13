Stanija nakon Elite postaje tiktokerka: Dača jo održao ubrzan kurs! (VIDEO)

Virijević predložio Staniji da nakon izlaska iz najgledanijeg rijalitija otvori profil na TikTok-u!

Danilo Dača Virijević predložio je Staniji Dobrojević da nakon završetka najgledanijeg rijalitija u regionu "Elita 9" napravi profil na društvenoj mreži TikTok. On je pokušao na najlakši mogući način da joj objasni kako ta platforma funkcioniše, ali joj se i pohvalio da je tamo skupio čak 400.000 pratilaca.

Inače, Stanija je danas tokom dana Dači pričala o danima kad se bavila pevanjem, pa mi je čak i otkrila koliko su bila ulaganja u njene pesme, ko je radio na njima, ali i zbog čega je odlučila da na taj deo svog života stavi tačku i zauvek prestane da se bavi nastupima.

- Bila sam u fazonu da može, snimili smo tu pesmu "Glavni akteri". Uloženo je 30.000 evera, a tu su bila najjača imena Marina Tucaković Damir Handanović, Dejan Milićević. To je preok noći imalo milion, a promociju sam imala kod Saše Popovića. Imala sam nastupe u najjačim evropskim klubovima, sa našim pevačima. Upoznala sam tu i najjaču glavu. Sve se svodi na to koliko su ljudi popili, a ne na kreativni deo i spotove. Meni je taj rekao: "Devojčice, ovo je ozbiljan zmijanirk", objasnio mi je sve kako funkvioniše, gazde, pevačice i onda me pitao da li sve to želim u životu i time da se bavim. Ja sam samo izašla iz svega toga i zahvalila se. Bila sam pobednica, mega popularna. Ja ne znam da pevam, ali su mi peglali sve. Dolazili su da se slikaju, a ja sam bila atrakcija. Ti i da jesi uspešan, evo ako pričamo o Vojažu, on je dečko koji je imao podlogu sa Breskvicom, super peva, lepo izgleda i među klincima je mega popularan. To je trka pacova i kad imaš hit već moraš da razmišljaš o narednom ulaganju jer nema stajanja. Drugačije je kad si Ceca, Brena, pa samo stanu i imaju 100.000 ljudi na koncertu. Lakše je ovde da imaš zaradu, budeš popularan i budeš u priči. Ti ako izbaciš pesmu, imaš hit, a moraš da imaš mega hit da bi napunio neku jači klub - govorila je Stanija.

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Autor: A. Nikolić