UČESNICI NA VAŽNOM ZADATKU! Veliki šef poslao važno pismo na adresu Bele kuće, vreme je da se finalisti Elite obrate svojim glasačima! (VIDEO)

Učsnici ''Elite'' spartanski su se borili 302 dana za opstanak u najgledanijem rijalitiju svih vremena. S obzirom na to, da su danas od Velikog šefa saznali da postaju finalisti, došao je trenutak da sumiraju utiske o svom učešću, te i da svako on njih otkrije zašto zaslužuje pobedu.
Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, a pročitao ga je Ivan Marinković, te je učesnicima otkrio o čemu je reč.
- Dragi finalisti, danas su otvorene linije za glasanje za pobednika. Vi ste na korak do pobede, a danas imate poslednju priliku da se obratite glasačima i skrenete im pažnju na sebe. Sada ćete jedan po jedan ustajati i odgovorati na pitanje ''zašto baš ja da pobedim u ovom serijalu ''Eliteb 9''. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je u pismu.
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Autor: S.Z.