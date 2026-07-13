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UČESNICI NA VAŽNOM ZADATKU! Veliki šef poslao važno pismo na adresu Bele kuće, vreme je da se finalisti Elite obrate svojim glasačima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učsnici ''Elite'' spartanski su se borili 302 dana za opstanak u najgledanijem rijalitiju svih vremena. S obzirom na to, da su danas od Velikog šefa saznali da postaju finalisti, došao je trenutak da sumiraju utiske o svom učešću, te i da svako on njih otkrije zašto zaslužuje pobedu.

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, a pročitao ga je Ivan Marinković, te je učesnicima otkrio o čemu je reč.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dragi finalisti, danas su otvorene linije za glasanje za pobednika. Vi ste na korak do pobede, a danas imate poslednju priliku da se obratite glasačima i skrenete im pažnju na sebe. Sada ćete jedan po jedan ustajati i odgovorati na pitanje ''zašto baš ja da pobedim u ovom serijalu ''Eliteb 9''. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je u pismu.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajteu nastavku teksta.

Autor: S.Z.

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