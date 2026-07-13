Ovo učešće posvećujem mami: Matora dirnula sve posebnom pričom, pa se iz Elite obratila ocu (VIDEO)

U jednom trenutku se umalo slomila, ali nije želela da pokaže slabost pred pojedincima!

Takmičari ''Elite 9'' imali su priliku da se obrate kako gledaocima, tako i svojim najbližima i iz Bele kuće pošalju poruku zbog čega baš oni treba da pobede.

Naredna je reč dobila Jovana Tomić Matora koja se prisetila svoje pokojne majke i svoju pobedu je posvetila njoj.

- Ja inače ne volim da pričam o svojim vrlinama, ali ovog puta želim sebe da pohvalim. Ovo učešće sam posvetila svojoj majci i istinski sam naučila na greškama, zato sam vas i sve komentarisala. U jednom periodu života sam mislila da ukoliko budem pristrasna da ću biti nešto velika, ali otkad sam naučila ko sam i šta sam onda se osećam mnogo bolje. Smatram da bi moja majka bila ponosna jer sam sve ljude ispoštovala koji su prema meni imala poštovanja, a isto tako sam i govorila svoje mišljenje. Ovo je prvi put da sam u vezi da osećam obostranu ljubav, prvi put da osećam obostrano poštovanje. Ukoliko Dragana odluči da joj je porodica preča, biću ponosna jer da mogu da vratim vreme sada bih stavila porodicu na prvo mesto. Nisam imala svoje ja i to je bio veliki problem - rekla je Matora.

Tanja Stijelja Boginja naredna je dobila reč i obratila se svojim glasačima:

- Ja sam pre ulasku obećala svojoj sestri da nisam imala s*ks, da nikada nikome neću udarati na porodicu i da nikada neću udariti nikoga ovde - rekla je Boginja.

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Autor: N.P.