Emotivna ispovet Hane Duvnjak: Progovorila o svom učešću, istakla da se godinama bori sa velikim problemima, pa se osvrnula na odnos sa Neriom: Nisam naš odnos pokazala u najboljem svetlu! (VIDEO)

Kako se bliži veliko finale rijalitija „Elita“, takmičari su dobili zadatak koji je izazvao brojne emocije u Beloj kući. Nakon punih 302 dana provedenih pod budnim okom kamera, učesnici su sumirali svoje učešće i osvrnu se na sve što su prošli tokom jedne od najburnijih sezona do sada.

Pored osvrta na proteklih 302 dana, svaki učesnik imao je zadatak da se direktno obrati gledaocima i objasni zbog čega smatra da upravo on zaslužuje pobedu u ovoj sezoni „Elite“. Naredna koja je iskazala svoj stav o svom učešću bila je Hana Duvnjak.

- Iskreno, ne znam šta da kažem. Pokazala sam najdepresivniju verziju sebe. Ovo nisam ja, ovo nije prava verzija mene. Pokazala sam samo neku senku sebe koja je propala nakon svega što se desilo. Mislim da sam pokazala da se borim za svoje dete, koje mi je najvažnije, zajedno sa Neriom. To je ono što je meni najvažnije. Za crnim stolom nisam pokazala ono što je bitno. Ušla sam u rijaliti kada sam bila psihički najgore, pokazala sam da u zadnje četiri ne znam ni kako da funkcionišem, kako Neriu da pomognem, kako Arii da pomognem, da je niko ne vređa i ne dira. Ne znam, ne mogu da kažem ni da sam odnos sa Nerio pokazala u najboljem svetlu, nego u najgorem - rekla je Hana.

- Za mene su učesnici govorili da sam ja ta koja izdaje prijatelje, a ove godine se videlo kako su mene, jedan po jedan izdali, nisu marili. Za mene glasajte vi koji ste videli kako su me vređali oni sa kojima sam nekada sedela, kako su mi govrili da sam incest majka. Treba imati mu*a, braniti sebe i pokazati da niko ne može da me izazove na fizički kontakt. Pokazala sam kako se muškarci grupišu i vređaju žene. Pokazala sam i da u pedesetim godinama može čovek da bude leptirić, poletniji od mnogih dvedesetogodišnjaka. Imam kredibilitet da pričam na mnoge teme, imaću ga uvek. Što se tiče izdaja, evo, sad ću reći, u ''Eliti 7'', danima je televizija najavljivala suočavanje moje bišve drugarice i mene, koja je otkazala u poslednjem trenutku to. Ove godine sam je sa dve rečenice izazvala da me polije i da me vređa, jer je svesna da je istina na mojoj strani. Ja sam osoba koja zna tajne da čuva, mnoge tajne, koje ću u grob nositi. Drage dame, pokazala sam da sa pedeset možete da izgledate kao da vam je trideset. Da možete i da se napijete, ali da se ponašate normalno. Nikome ništa nisam uništila, udarila i nasrnula na nekog. Kada sam počela da treniram, počeli su da govore učesnici da sam deblja nego ikad, samo da bi me omalovažili. Drage dame, ako mislite da mogu da vas degradiraju jer imate pedeset godina, dokažite im kao ja da to neće moći tako lako. Takođe, dokazala sam da ne pljujem bivšeg muža, da nikada ništa loše na njegov račun nisam rekla i tako se poštuje bivši muž. Decu su mi vređali, a nisu učesnici. Borim se ove godine za plasma, tako je - kazala je Milena.

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Autor: S.Z.