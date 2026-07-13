Crikvenički klošar koji se plaši miševa: Taki Marinković zarežao na Cara nakon izjave da Maji treba POMOĆ

Filip Car, bivši dečko Maje Marinković, obratio se njenom ocu Radomiru Marinkoviću Takiju u uključenju u "Premijeri", a sada je taki uzvratio "udarac"

Radomir Marinković Taki, oglasio se za naš portal nakon što mu se Filip Car u jučerašnjem "Premijera Vikend-Specijalu" obratio i poručio mu da mora svoju ćerku, a svoju bivšu devojku, Maju Marinković da vodi na lečenje.

- Tom crikveničkom klošaru koji se plaši miša i grmljavine, koji tuče svoje roditelje, vratite klip gde njegova majka tvrdi da je on nasilan prema njima i da mu treba lečenje jer, kako je rekla, je bolestan čovek i nije normalan. A čuli smo od njegove bivše verenice Aleksandre Nikolić, koja je potvrdila istu priču kao što je Maja ispričala, a podsetiću sve da nisu u dobrim odnosima njih dve, što je javno iznela na televiziji Pink kako ju je, kako kaže, tukao, slomio zube i pokušao da je ubije isto kao i Maju. To je njegova verenica izjavila, vratite klip, pa ćete da čujete, ništa ja ne pričam što nisam čuo iz njihovih usta. Sve u svemu, jedan nislki konj.

"Taki mora da bude svestan da je Maji pomoć potrebna"

Podsetimo, Filip Car juče se uključio u "Premijeru" sa Jocom novinarom, te je tako komentarisao najaktuelnija dešavanja u Eliti 9.

- Ma kakvi, žena ima četrdeset godina. Da svaka izgleda kao ona u tim godinama. Moram da kažem da Maja gore izgleda od te Stanije, za koju kaže da je baba. Taki mora da bude svestan toga da joj je pomoć potrebna. Njena čitava porodica mora da bude svesna toga da je Maji pomoć potrebna. Kad je meni Maja uništavala stvari, ja sam joj odmah u jezero pobacao, ali mi je krivo ako Staniju padobranom spusti na svoj nivo da je vređa. Samo je još Marko DNK nije smuvao, svi jesu. Govorio sam da samo kod Džastina tamo nije imala se*sualne odnose, na kraju je i tamo imala odnos sa Asminom - rekao je Car, te je otkrio da li je istina da bi osvojio Stanijino srce da je ušao u ''Elitu 9'':

- Dobar sam sa obe, možda sam malo bolji sa Aneli, nego sa Stanijom. Možda su mogle da imaju drugačije učešće, ali dobro, ne može sve u živtotu da bude idealno. Aneli nije bilo potrebno sve ovo sa Filipom. Što se Stanije tiče, te rasprave sa Majom mi se ne dopadaju, ali dobro. Na narodu je da donese odluku i da vidimo ko je u celoj toj priči najispravniji. Što se mene tiče, nekako sam na Anelinoj strani, ko god je nasuprot Maje i Asmina.

Autor: Nikola Žugić