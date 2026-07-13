Maja htela da rasturi brak pevačici?! Oglasila se Mia Borisavljević nakon Stanijinih tvrdnji da je Marinkovićeva želela da joj preotme zgodnog muža: Verujem da ona...

Pravi haos nastao je u "Eliti" nakon što je rijaliti zvezda Stanija Dobrojević iznela niz šokantnih tvrdnji na račun svoje bivše prijateljice Maje Marinković, optuživši je da je godinama bila opsednuta životima uspešnih žena, kao i da joj se svojevremeno poveravala kako želi da zavede oženjenog pevača Bojana Bokija Grujića, supruga popularne pevačice Mije Borisavljević.

Stanija je pred milionima gledalaca iznela niz optužbi, tvrdeći da je Maja navodno želela da se približi muškarcima poznatih dama iz javnog života.

- Ona targetira uspešne žene da bi se domogla njihovog života. Subotićki je uspela da priđe. Ana Korać, ona ne zna kako njen muž izgleda. Opsednuta je njom, pa je rekla da jedva čeka da dođe do njega nekako. Za muža Mije Borisavljević je rekla da je lep, htela je da joj otme muža. Kad je bila jedna žurka, od naše najpoznatije pevačice ćerka se zabavljala sa fudbalerom, pokušala je i sa njim da bude - tvrdila je Stanija.

Na pitanje da li misli na Anastasiju Ražnatović, Stanija je nastavila u istom tonu.

- Mislim da nije uspela ni sa Duškom Tošićem. Ona je najpoznatija rijaliti j*bačica, sutlijašica. Ne smem da govorim sve što znam. Ovo nije uspela i nemamo koga da povredimo. Školski primer bludnice, koja krade tuđe živote i identitete. Taki i Maja su dva najveća lešinara i klošara. Ona se nije zaljubila u Pecu Vijagru, nego je želela Subotićkin život - rekla je Stanija.

Nakon što su ove tvrdnje odjeknule u javnosti, kontaktirali smo Miju Borisavljević, koja je kratko za Pink.rs prokomentarisala celu situaciju.

- Zanimljivo. Svašta se dešava, verujem da nije Maja ni prva ni poslednja koja to želi. Ljubim vas sve i pozdravljam! - ljubazno je poručila pevačica za naš portal.

Bila opsednuta i Bikovićem?

Učesnik "Elite" Danilo Virijević sinoć je otkrio da je Maja bila sa našim poznatim glumcem koji živi u Rusiji, ali nije želeo da obelodani ime. Na društvenim mrežama odmah je počela lavina komentara, a mnogi su se podsetili njenih izjava da joj je Miloš Biković simpatija, a čak je i kačila njegove fotke iz kreveta!

- Ja kad bih ti rekao bilo bi pogubno po nekoga. Možete svi da mi ne verujete, kad je bila tema za Anitu i Relju, ja sam prvo to Maji rekao. Ona je rekla da kažem, ko ih šiša i onda sam kod tebe rekao. Ona je išla da se kupa u kuću i ja sam joj sve prepričavao posle intervjua i ona je meni rekla ime jednog glumca i da je u s*ksu kidanje. Kaže da su ona i drugarica bile sa njim, ali ne znam da li je bila trojka. Taj glumac je slobodan. Ona je htela da uzme muža Tamari Đurić. Taj glumac živi u Rusiji. Da ti ne pričam šta mi je pričao bauštelac za Sandru Afriku. On je meni rekao da je bio sa najjačom pevačicom - rekoa je Dača.

Podsećanja radi, Maja je kroz svoja rijaliti učešća često hvalila Bikovića i pričala kako je dobar frajer, a jednom prilikom je čak njegovu fotku iz kreveta i podelila putem svog storija na društvenoj mreži Instagram, što je tad zapalilo medije.

- Ja kad bih vam rekla da sam ovog čoveka sanjala noćas ne biste mi verovali - napisala je Maja uz objavu Miloševe fotke kako spava u beloj posteljini.

Autor: D. Tanasijević