Maju sam branio od tvog nasilja! Filip Car uzvratio udarac Takiju: Vepre sa buvljaka sa fuš stvarima, zakupi tezgu sa zetom Asminom!

U emisiji “Rijaliti rešetanje” Filip Car je ponovo pecnuo svog nesuđenog tasta Radomira Takija Marinkovića. Nakon što je Car nedavno izneo niz oštrih kritika na Takijev račun, otac Maje Marinković nije mu ostao dužan, već je uzvratio još žešćim prozivkama. Međutim, tu nije bio kraj njihovom medijskom obračunu. Car se sada ponovo oglasio i prokomentarisao Takijeve izjave, dodatno rasplamsavši sukob koji već danima privlači pažnju javnosti.

Nakon žestoke razmene prozivki sa Radomirom Takijem Marinkovićm, ocem njegove bivše devojke Maje Marinković, Filip Car ponovo se oglasio. Za portal Pink.rs prokomentarisao je Takijeve poslednje izjave, ne štedeći reči, te je izneo svoj stav o svemu što je Marinković rekao na njegov račun.

Naime, Car je tokom izlaganja u emisiji ''Rijaliti rešetanje'' istakao da Taki Marinkvić svoju ćerku, a njegovu bivšu partnerku treba da odvede kod doktora, kako bi se pozabavio njenim psihičkim stanjem, što je Marinkovića veoma izrevoltiralo, te mu se javno obratio i upuštio mu teške, reči:

- Tom crikveničkom klošaru koji se plaši miša i grmljavine, koji tuče svoje roditelje, vratite klip gde njegova majka tvrdi da je on nasilan prema njima i da mu treba lečenje jer, kako je rekla, je bolestan čovek i nije normalan. A čuli smo od njegove bivše verenice Aleksandre Nikolić, koja je potvrdila istu priču kao što je Maja ispričala, a podsetiću sve da nisu u dobrim odnosima njih dve, što je javno iznela na televiziji Pink kako ju je, kako kaže, tukao, slomio zube i pokušao da je ubije isto kao i Maju. To je njegova verenica izjavila, vratite klip, pa ćete da čujete, ništa ja ne pričam što nisam čuo iz njihovih usta. Sve u svemu, jedan nislki konj.

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Međutim, Car je rešio da ne ostane imun na reči koje je on izgovorio na njegov račun, te mu je sada uzvratio žešće nego ikada pre.

- Oho, javlja se vepar sa buvljaka. Najveći mi je strah kad divlji veprovi sa buvljaka sa fuš stvarima krenu da napadaju. On je poznat po Dolče i Gabana, gibanica majicama, verujem i da je ovo na buvljaku što prodaje istog kvaliteta. Sad će mu i zet iz rijalitija izaći, pa mogu zajedno da zakupe na buvljaku poziciju, jer mu je zet milioner, pa zajedno prodaju. Napokon je našla dečka sličnom tati - u svom stilu počeo je Car.

On je žestoko iskritikovao Takijevo roditeljstvo, budući da smatra da ćerku nije adekvatno vaspitao.

- Nije Taki kometentan da priča o porodicama, jer godinama gledamo verbalno i fizičko nasilje njega i njegove ćerke već devet godina. Ja sam iz najbolje namere rekao da njegova ćerka treba da se leči, jer to vidi čitav Balkan, a on to ne shata, jer mu ćerka služi kao izvor prihoda. Da nje nema, on ne bi morao i naveče da bude na buvljaku, ne bi mogao po splavovima da glumi milionera. Što se tiče nasilja, već sam objavljivao slike i snimke, kako joj je upadao u stan, pa mi je Maja tražila da je branim od njega. Mislim da nije kompetentan da bi davao izjave vezane za to. Bolje mu je da ćuti, jer zna da ću ga rasklopiti kao pušku. Bolje da mi veprić sa buvljaka bude miran, da mu inspekciju ne pošaljem na buvljak. Mislim da će on i zetić Asmin napraviti dobar posao. Najlon pijaca je dobra opcija, da zakupe i tamo, šteta bi bilo da tamo nema u ponudi nešto od njih dvojice, nekih stvari. Vidim i da je svog psa Lea uzeo kao čuvara na buvljaku kad je, svog vučjaka tornjaka, on mu drži stražu kad mu inspekcija dođe. Šta više pričati o njima?! Tužno je što moram da pričam o njima. Tužno je što išta moram da komentarišem, ostao sam nedeljama nem na sve uvrede, ali sam odučio da zabiberim pred kraj rijalitija. Verovatno je bio nervozan pred kraj smene na buvljaku, pa je na mene udario sa uvredama svojim - zaključio je Car.

Autor: S.Z.