Gastoz ključa od ljubomore zbog Anđele i Cara?! Piše komentare po TikToku, sve je šokirao reakcijom na ovaj njihov snimak!

Iako je od završetka "Elite 8" prošlo godinu dana, odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić i dalje je jedna od glavnih tema među fanovima rijalitija. Posebnu pažnju poslednjih nedelja privlače spekulacije da je Anđela uplovila u tajnu romansu sa bivšim učesnikom "Zadruge" Filipom Carom, a sada je stigla i Gastozova reakcija!

Dok se o njihovom odnosu neprestano polemiše na društvenim mrežama, sada je i sam Gastoz zaintrigirao javnost neočekivanom reakcijom.

Naime, na TikToku se pojavio snimak sastavljen od zajedničkih fotografija Anđele i Cara, kao i njihovih izjava o prirodi svog odnosa. Upravo ispod tog videa oglasio se Gastoz sa svog zvaničnog profila, ostavivši samo jednu reč.

- Bravo - napisao je pobednik "Elite 8".

Iako je komentar bio kratak, izazvao je pravu lavinu reakcija. Korisnici društvenih mreža odmah su počeli da nagađaju šta je Gastoz zapravo želeo da poruči i da li je ovim potezom indirektno prokomentarisao sve glasnije priče o Anđelinom navodnom zbližavanju sa Filipom Carom. Mnogi tumače da je Gastoz ovaj put bio ironičan, a neki čak smatraju da je ovo dokaz njegove ljubomore.

Podsetimo, poslednjih nedelja mnogo se govori o odnosu Anđele Đuričić i Filipa Cara, nakon što je ona nekoliko dana boravila u njegovoj rodnoj Crikvenici. Njih dvoje su tada zajedno obilazili plaže, uživali u morskim specijalitetima, provodili vreme na jahti i gotovo svakodnevno delili kadrove sa Jadrana, što je dodatno podgrejalo glasine da između njih postoji nešto više od prijateljstva.

"Anđela je prelepa i prezgodna"

Filip Car se u nedelju uključio u emisiju "Premijera - Vikend specijal" na Pinku, kada je u razgovoru sa Jocom Novinarom otkrio šta se zbiva između njega i Anđele.

Na pitanje o svom emotivnom statusu rekao je:

- Ljudima je sada tamu-tema taj odnos sa Anđelom. Ne mogu ljudi da veruju da se Anđela i ja družimo. Sve je u oku posmatrača, kako ko posmatra. Kad se neki kadar napravi, može svako da protumači, to je tako. Nikada neću sebi oprostiti što sam je pustio da srlja u neku grešku u ''Zadruzi 5''. Međutim, eto, sad je tako kako jeste. U suštini, kad se crta podvuče, među nama je veoma puno poštovanja, cenimo se i dobri smo, to je istina. Mi smo konstantno u kontaktu, a ljudi misle nešto sad smo krenuli da se viđamo, pa da se desio tu neki odnos koji je više od prijateljstva. Ona i Jovana Ljubisavljević su dve devojke s kojima sam dobar veoma ostao, nikada me nisu uvredile. Anđela je jedna ispravna i vredna cura, ali je u jednom trenutku posrnula, krenula je tim krivim putem, ali dobro, to je prošlo - rekao je on, pa dodao:

- Nismo se videli tri godine, bilo nam je super. Dogovarali smo se bili da se vidimo, ali imali smo nekakve obaveze. Ona neke ljubavne tu peripetije je imala.

Prokomentarisao je i glasine da su Anđela i Gastoz u tajnoj vezi.

- Jasno je da nisu. Mislim to je jasno kao dan. Ja nisam neko ko previše pita, ne želim da se mešam u to. Anđela je jedna prelepa, prezgodna i posebna devojka. Ona je privatno veliki car, ima taj svoj vojnički način življenja, ali moram da kažem da je osoba koja kapira moje sve šale, super je ona lik.

Autor: D. T.