Ona mi je ozbiljna mrlja: Terza zgrožen Sofijinim slikama sa Danetom, dok ona nema grama griže savesti prema Milici! (VIDEO)

U toku je emisija “Gledanje uspomena”, Milan Milošević najavio je video sa uspomenama za Borislava Terzića Terzu.

Borislav Terzić Terza je nakon pogledanih uspomena ustao da prokomentariše video klip.

- Kako ti se čine uspomene? - pitao je Milan.

- Očekivao sam da vidim slike Barbare i moje porodice. Drago mi je što sam video slike kad sam igrao fudbal. Ovo je mrlja jedna ozmiljna na mojim uspomenama. Kad sam video, blam. Uspomene ko uspomene. Očekivao sam burazera i takio neke slike. Sofija je ozbiljna mrlja. Sada kada vidim ove slike kada je opsala turdna i kada smo o vde provodili vreme. Tu sam zaplakao jer kad se setim nekih stvari koje sam uradio. Pogotovo sad kad vidim ovo. Jedna žena koja je spremna na sve. Koja može da se ljubi, evo ti ga tu deda. Ovo je žena koja nema ni grama obraza. Čovek i ne izgleda kao da je sakat. Verujem i da su imali s*ks. Čovek ide brže od nje. Meni ne deluje da je on sad toliko... - rekao je Terza.

- Drago mi je da je pušten poljubac. Ta šetnja je malo pre mog ulaska. Tražio je i insistirao da se slikamo. Ne vidim da je taj poljubac nešto spektakularno. Poruke su moje lično pravo kako da manipulišem. Ja to što sam sposobna da izmaipulišem. Drago mi je da je pušten klip. Nadam se da će biti i kod mene. Što se tiče uspomena sa Milicom, nemam, grižu savest. On priča svima iste priče, po šablonu. Greška mi je pomirenje sa njim. Jednom kad pukne ne može da bude bolje od prtethodnog puta - rekla je Sofija.

- Ovo što je pisala, isto tako si manipulisala sa Terzom. Terza kad priča deluje kao da nije svestan šta je uradio. Prelaziš joju preko stvari koje ne bi trebalo. Dane se zaljubio, odlepio, doživljava drugu mladost. Očigledno voli m lađe devojke i nije jedini. Pisala je volim te i da je najčistija duša, on lajkuje. Ako ne prestane da komunicira sa njom biće veći blam od nje - rekla je Matora.

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Autor: Teodora Mladenović