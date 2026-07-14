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Trebaće mu želudac: Anđelo poručio Luki da će čupati kosu kad sazna kompletnu istinu o Aniti i aferi 'Bajadera' (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Anđelo kaže da nije imao želudac za Anitinu prošlost.

Nakon odgledanih uspomena od Anite Stanojlović, Jovana Tomić Matora, njena bivša žena dobila je reč kako bi prokomentarisala.

- Meni su možda najteži trenuci bili to i Anđelo kad je ušao. Moje suočavanje sa Mateom je bilo teško, svako je bilo teško - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekao da mislim da je bila sa Reljom. Znala je da će Dačo to sve da ispriča. Klip iz Bajader je viđen tek nakon sedmice. Nije sve viđeno, ali na nekom drugom je da saznaje. Ja nisam mogao sve da sažvaćem kompletno, nikad. Za Bajaderu postoji još. Na drugom je da sve sažvaće i proguta. Ja sam želeo da se sklonim od svega toga - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam šokirana bila klipom iz Bajadere, ja to prvi put vidim. Videla sam Anitu da hoda sa torbicom u vidpo pijanom stanju. Ja i te kako znam kako je on njoj titrao u izolaciji. Ovuda mu je ljubomorisala... Svidela mu se Anita ali mu nije energetski odgovarala. Oboje su se muvakali - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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