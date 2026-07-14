Dođi u Dubrovnik 23. jula da vidiš Noru: Aneli sve šokirala svojom odlukom! Maja poručila Takiju da će uprkos svemu biti sa Asminom: Budi gospodin! (VIDEO)

Asmin i Aneli konačno sklopili dogovor kada će on moći da vidi ćerku!

Nakon odgledanih uspomena Asmin Durdžić je dobio reč da prokomentariše, te se odmah osvrnuo na ćerku Noru.

- Očekivao sam mnogo više klipova sa Norom. Lepe su uspomene stvarno i smešne i sve. Moj telefon ima i u njemu je sve - rekao je Asmin.

- Ima 23. da dođe da vidi Noru, pa da vidimo da li će veliki tata doći. Imaš dozvolu da vidiš Noru i da dođeš u Dubrovnik - rekla je Aneli.

- Drago mi je da ovako priča. Vidi se da sam se stalno zezao sa njom, sve mi je bila sprdanja. Stvarno ružno izgleda kako smo se Maja i ja svađali, kad me mrškala kao kera. Mene samo zanima od prvog aprila šta radi Maja. Ja sam nju prihvatio sa prošlošću svojom, imam je i ja. Ovo je moja prošlost - rekao je Asmin.

- Lepe uspomene. Nemam ja neku reakciju. Imao je on razne ispade, pokazao je da se trudi šest meseci oko mene. Pokazao je da ga samo ja interesujem, a li da nije imao sprdačinu sa drugim ženama možda bih se drugačije ponašala prema njemu. Devojlica je preslatka, on i Aneli su imali lep porodični život. Ja sam njemu rekla da sam ja zlo ida beži od mene. Volela bih kad dođe superfinale da se Taki ponaša kao gospodin. Taki je pogan na jeziku katastrofalno. Taki neće nikad prvi da unakazi druge. Sve je to uzročno-posledično. Nas dvoje smo opet zajedno i niko neće moći da me zaustavi da budem sa njim. Asmin i ja smo krivi za sve - rekla je Maja.

- Filip Car kaže da jedva čeka da Maja i Asmin zajedno prodaju stvari sa Takijem na buvljaku - rekao je Milan.

- Ne znam odakle se on upetljao. Kupuje mir dok Asmin ne izađe odavde jer zna šta će ga dočekati. Njemu i Anđeli želim sve najbolje, ali on je deo moje prošlosti i jedino je ostalo da me on komentariše - rekla je Maja.

- Vidi se da je sa Aneli imao porodičan život. Nora jeste bila srećna! - rekla je Matora.

- Ovo su poruke pre Amerike dva meseca - rekao ej Asmin.

- Nisu, ja imam sve po datumu - rekla je Aneli.

- Baš dirljivo! Umesto što je iznajmljivao lamba mogao je da uzme advokata i da se izbori pravno. On je prevarant! Suze su lažne. On mi deluje da hoće da ispadne žrtva nekih žena - rekla je Milena.

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Autor: A.Anđić