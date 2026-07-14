Zašto te nisam radio pre klipova? Maja moli Asmina za žestoku akciju, on ne prestaje da sumnja! (VIDEO)

Uopšte mu nije jasno zašto nije imala potrebu za intimnim odnosima pre emisije.

Nakn završetaka emisije gde su prikazane uspomene takmičara Elite 9, Maja Marinković je tražila s*ks od Asmina Durdžića.

- Hoću s*ks sad i odmah! - rekla je Maja.

- Ajde ali brutalan, ti gore, da se nabijaš kao budala - rekao je Asmin.

- Tako me radiš večeras - rekla je Maja.

- Zašto te nisam radio pre klipova? Je l' misliš na nekog drugog? Ja od tebe sve živo očekujem - rekao je Asmin.

- Ti si bolestan - rekla je Maja.

- Ja mogu s*ksa da imam kad hoćeš, ali mislim da hoćeš tragove da zamažeš - rekao je Asmin.

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Autor: A.Anđić