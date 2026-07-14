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Zašto te nisam radio pre klipova? Maja moli Asmina za žestoku akciju, on ne prestaje da sumnja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uopšte mu nije jasno zašto nije imala potrebu za intimnim odnosima pre emisije.

Nakn završetaka emisije gde su prikazane uspomene takmičara Elite 9, Maja Marinković je tražila s*ks od Asmina Durdžića.

- Hoću s*ks sad i odmah! - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde ali brutalan, ti gore, da se nabijaš kao budala - rekao je Asmin.

- Tako me radiš večeras - rekla je Maja.

- Zašto te nisam radio pre klipova? Je l' misliš na nekog drugog? Ja od tebe sve živo očekujem - rekao je Asmin.

- Ti si bolestan - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mogu s*ksa da imam kad hoćeš, ali mislim da hoćeš tragove da zamažeš - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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