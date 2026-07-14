Napala je njega što plače, a mene što ne plačem: Aneli besni na Staniju, Mića pokušava da je smiri! (VIDEO)

Aneli nije mogla da smiri strasti nakon odgledanih uspomena, pa se Lepom Mići požalila na Staniju.

Po završetku emisije ''Gledanje uspomena'' sa Milanom Miloševićem, Aneli Ahmić ostala je i dalje pod utiskom gde su prikazane uspomene Stanije Dobrojević sa Asminom Durdžićem.

- Uživaj - rekao je Lepi Mića.

- Šta uživaj. Slušaj Mićo. Kaže pored auta iznajmiljiavao auta, nego što su oni pričali da su kupili auto i govorili da je njihov. Tad je odgovaralo za medije da gore portali. Svima je tada odgovaralo, hajmo hajp. Majko moja. Gore mediji, gore novine, sve im je to tada odgovaralo. Kupuju se Lambo, Poršei - rekla je Aneli.

- Zamisli kompleksa da oni slikaju kuće - rekla je Anastasija.

- Ja ovako ležala kad su govorili da kupuju vilu. Sad ništa, to je pored puta - rekla je Aneli.

- Teški krindž. Oboje su mi krindž u toj situaciji - rekla je Anastasija.

- Ona sam joj ja u pravu, sa mnom spušta loptu, a onda kada se posvađa sa mnom onda smo dva foliranta. E smećarko jedna. ne možeš biti tolika ljiga. Stani iza svojih reči folirantkinjo jedna. Bolesnica, videla klip, počela haos da pravi. Ona napala njega što plače, a mene što ne plačem. Da plačem na nešto lepo. Ja ovo nisam videla. Žena me za svaku rečenicu napada. Rekla mi za šest, a ona u klipovima ima isto koliko i ja imam. Šta sam jab njoj napravila? - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović