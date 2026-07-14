Snažna poruka Milice Dugalić: Godinu dana se bori protiv raka dojke, a sada objavila sliku sa Onkologije

Pevačica Milica Dugalić nedavno nam je otkrila da godinu dana vodi bitku sa karcinomom dojke.

Milica se oglasila sa Instituta za onkologiju, odakle je podelila fotografije uz koje je poslala jaku poruku. Na jednoj od fotografija se vidi kako joj je kosa opala od hemoterapija.

- Radujte se svakom jutru jer život je vas i nema reprizu. Uz prevenciju i savremenu medicinu sačuvaćete sebe. Budite borac sa verom da ćete pobediti svoje nevolje. Volite svoje telo i borite se jer posle kiše dolazi sunce", poručila je Milica.

Milica o borbi sa rakom

Pevačica već godinu dana vodi najtežu životnu borbu - borbu protiv karcinoma dojke, kroz koju prolazi uz hemioterapije i lečenje, ali uprkos svemu nije izgubila osmeh, veru ni želju da nastavi da peva.

- Ja već godinu dana vodim bitku sa kancerom leve dojke. Ja imam hemioterapiju, završila sam i prvi i drugi ciklus. Sledeće nedelje krećem pola na hemio, pola bioterapiju. Borim se za svoj život. Borim da opstanem i da ostanem, da budem srećna u svojoj porodici, uz svoju ćerku i svoje unuke. Želim da ih vidim dok još malo porastu, dok ne budu adolescenti, da vidim u kom smeru se kreću njihova interesovanja i da ih ja uputim. Verujem da je Bog uz mene jer Bog poštuje i voli pravedne, a ja ću se boriti svojim osmehom i disciplinom da pobedim ovo zlo u meni - rekla nam je Milica, a potom priznala kada je osetila da nešto nije u redu:

- Osetila sam kvržicu sa donje strane leve dojke i onda sam otišla na mamografiju i ona ništa nije pokazala. Onda sam izvršila opet mamografiju, pa opet mamografiju. Onda sam otišla na onkologiju, pa onda su na onkologiji radili ultrazvuk, pa isto ništa nisu pronašli. Nije se videlo. Znate da je jedino fizičko punktiranje toga i pokazalo da se unutar mojih ćelija nalaze kancerogene ćelije i biohemijske analize su pokazale to nešto. I onda sam ja otišla na magnetnu rezonancu. Magnetna rezonanca je pokazala svaku falinku u mom organizmu. Štaviše i da su mi sedmi i osmi pršljen pomereni. Ja sam imala pre 50 godina saobraćajnu nesreću i to se tada to nešto desilo.

Autor: N.B.