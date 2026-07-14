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Siđem iz zgrade liftom, uđem u kola i pobegnem, nisam izlazila ceo dan! Dušica ispričala kako je umakla DOPNG KONTROLI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Fitnes model bila je u životnoj formi, što je sinoć i prikazano svim njenim cimerima. Oni su ostali bez reči kada su videli kako je njihova cimerka nekada izgledala.

Učesnici su bili oduševljeni izgledom Dušice Đokić, koji su videli sinoć na Uspomenama, pa su je pitali šta je tada jela kada je bila u najboljoj formi.

- Jela sam belance i kuvani oslić. Šest do osam litara vode. Danima kad treniram noge, tad uzimam samo hidrate - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je potom pričala i o doping testu, kada se našla u velikim problemima.

- Ja sam koristila doping, pa su mi došli da mi rade doping test, ja odbila, pobegla. Došli mi u gajbu. Žena trebala da bude tu dok ja p*škim. Ja nisam znala šta da radim, rekla da ne mogu da p*škim. Sreća da ta žena nije smela da ide liftom, bojala se lifta. Oni su išli stepenicama sa četvrtog sprata, a ja liftom. Mene čekala klijentiknja ispred zgrade. Ja im rekla da idu sa mnom u teretanu, da sačkeju da p*škim. I ja siđem dole liftom, spičim u kola i pobegnem. Nisam ceo dan izlazila - rekla je Dušica.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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