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Poslednja poseta Goce Džehverović ove sezone! Stigla u Elitu, učesnici u šoku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ona je svakog utorka u prethodnih deset meseci kontrolisala higijenu na imanju, a sada je došla da ih poslednji put poseti ove sezone.

Gordana Džehverović, poznatija kao mama Džehva upravo je ušla u "Elitu 9" da proveri kakva higijena vlada na imanju.

Foto: TV Pink Printscreen

Nema sumnje da će i danas mama Džehva zavesti red i pronaći sve što treba popraviti i očistiti po "Eliti". Zato svi odmah na Pink da vidite šta će se dešavati.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za 20. jul, tako da je ispred učesnika vrlo malo vremena do proglašenja pobednika. Njih tridesetoro vode ljutu borbu za glavnu nagradu, a samo od glasova publike zavisi ko će tu laskavu titulu pobednika "Elite 9" i poneti.

Autor: R.L.

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