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Ako me Luka prevari, MORAĆU DA UĐEM! Anita obećala da će pred porođaj stati pred kamere Elite ako Vujović bude NEVERAN! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Goca Džehverović ušla je u rehab, te je porazgovarala sa trudnicom koja se uveliko priprema za veliko finale Elite.

Goca obilazila je imanje sa Ivanom Marinkovićem, te su prepričavali situacije vezane za ostale učesnike.

- Ko šta radi, Terza čisti - rekla je Goca.

- Nije lako Terzi, kad je video Daneta, on čovek šmeker od 70 godina, znaš kakav biceps, istetoviran - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matori baja - dodala je Goca.

- I baja i pun para. Rekao mi je Terza da mu je uzela 150 hiljada evra - rekao je Ivan.

Njih dvoje su zatim došli do rehaba, gde boravi Anita Stanojlović, a Goca je predložila da ona ostane u Eliti dok se ne porodi.

- Možeš da se porodiš u bazenu - naveo je Ivan.

- Jedino ako Luka uđe u septembru, pa me prevari, pa onda moram da uđem ovde - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- To ti je zaveršeno - rekao je Ivan.

Autor: R.L.

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