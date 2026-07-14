Ko koga stigne, tu mu noge digne... Goca ZAKUCALA sa stihovima za kraj Elite, Ivan predložio KOLEKTIVNU SVADBU! (VIDEO)

Mama Džehva pokušala je da razdeli zadatke učesnicima, a onda je odlučila da se našali na račun svih.

Tokom sastanka, mnogi su se ograđivali od sređivanja kuće. Terza je istakao da je završio sa čišćenjem, dok su se mnoge žene vešto izbegavale kućne poslove.

- On je radio za nas, šta bi drugo radio, on se ne šminka - rekla je Sofija.

- Ja radim za sebe Goco - dobacio je Terza.

- Ja ću ogledala čistiti - rekla je Aneli.

- Uradi nešto konkretno za bis - rekla je Goca.

- Moram sad da odmaram za superfinale - navela je Aneli.

- Ti imaš snage za pet finala. Ti, Filip Janjuš, vi možete da ostanete ovde do septembra - navela je Goca.

- Ja idem imam ćerku, ovde neka ostanu oni koji nemaju gde da odu - rekla je Aneli.

- Toliko su se ovde isprepletali ja predlažem da napravimo kolektivnu svadbu u subotu - rekao je Ivan.

- Pa ko koga stigne, tu mu noge digne - rekla je Goca.

Autor: R.L.