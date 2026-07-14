Da, prosuo sam prljavu vodu! Asmin bez trunke blama DEGRADIRAO Hanin rad i ribanje dnevne sobe! (VIDEO)

Odmah priznao da joj je upopastio rad, što je Gocu Džehverović potpuno šokiralo i razočaralo.

Hana Duvnjak požalila se Goci Džehverović da je pre nekoliko dana očistila celu dnevnu sobu kada je Asmin Durdžić sve upropastio. Goca ga je momentalno prozvala i pozvala na odgovornost.

- Asmine, ona kaže da je izdžogirala, iribala i sve očistila, a ti došao i prosuo kantu prljave vode - pitala je Goca.

- Da jesam, tamo sam prosuo kod vrata. Šta je problem, ja čistim svaki dan sa Terzom - rekao je Asmin.

Nakon toga nastala je nova svađa između Sare Stojanović i Ivana Marinkovića, te se od njihovih povika tresao crni sto.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za 20. jul, tako da je ispred učesnika vrlo malo vremena do proglašenja pobednika. Njih tridesetoro vode ljutu borbu za glavnu nagradu, a samo od glasova publike zavisi ko će tu laskavu titulu pobednika "Elite 9" i poneti.

Autor: R.L.