Videli smo se sedam puta, čuli tri meseca... Sofija objasinla kako je OBRLATILA Daneta, Dača poručio: Tri kuće si izgubila zbog Terze! (VIDEO)

Njena afera sa sedamdesetogodišnjim Danetom napravila je pometnju u Beloj kući, a sinoć su na uspomenama učesnici prvi put videli kako on izgleda.

Sofija Janićijević objasnila je Dači i Dragani kako je došlo do toga da joj Dane (70) prepiše ogromno bogatstvo.

- Malo si se dopisivala s njim i odlučio da ti prepiše tri kuće - pitao je Dača.

- Nije malo, videli smo se sedam puta, a čuli se svaki dan tri meseca. Trebalo je da mi prepiše u avgustu, to je bio moj uslov. Je l' vi mislite da je on nomalan čovek? Poslao mi poruku da će da mi prepiše sve, ja odmah poslala advokatu, rekao mi sve okej, naravno htela da uzmem sve, jok gadljiva sam - rekla je Sofija.

- Treba da kažeš kako jeste. Ja bih ti se u život us*ao da sam na njegovom mestu - rekao je Dača.

- Ja njemu nikad ništa nisam tražila, on je sve sam, ali nisam rekla daj mi - rekla je Sofija.

- Izgubi tri kuće zbog Terze - rekao je Dača.

- A on što mi nije trebao, gledam ga juče kako je ružan - rekla je Sofija.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.