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Asmin i Hana raskrinkali Ahmićke: Isplivao dokaz da se Grofica slika u uniformi Neriovog pokojnog oca

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom komentarisanja uspomena Hane Duvnjak, došlo je do sukoba između Hane i Asmina Durdžića sa Aneli Ahmić.

Tokom svađe, Hana je govorila o tome kako je Sita Ahmić, majka Neria Ružanija njemu branila da se viđa sa babom i dedom sa očeve strane, a kako što je poznato Neriov otac Boris poginuo kada je Nerio bio beba.

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Foto: TV Pink Printscreen

Tokom svađe, Asmin je rekao da je Neriova baka sa očeve strane, Nada, molila Situ i njenu majku Jasnu, poznatiju kao Groficu da vrate uniformu njenog sina Borisa koji je bio policajac, ali da joj njih dve nisu vratile.

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Tom prilikom Amin je rekao da se Grofica tada slikala u uniformi pokojnog Borisam kako bi nervirali njegovu majku, što je Aneli poricala, ali je Pink.rs došao u posed slike koja dokazuje da je sve što su Asmin i Hana rekli istina.

Foto: Pink.rs

Naime, na slici do koje je Pink.rs došao, je Gofica u policijskoj uniformi koja je po svemu sudeći pripadala Neriovom ocu, Borisu.

Autor: N.B.

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