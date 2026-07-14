Asmin i Hana raskrinkali Ahmićke: Isplivao dokaz da se Grofica slika u uniformi Neriovog pokojnog oca

Tokom komentarisanja uspomena Hane Duvnjak, došlo je do sukoba između Hane i Asmina Durdžića sa Aneli Ahmić.

Tokom svađe, Hana je govorila o tome kako je Sita Ahmić, majka Neria Ružanija njemu branila da se viđa sa babom i dedom sa očeve strane, a kako što je poznato Neriov otac Boris poginuo kada je Nerio bio beba.

Tokom svađe, Asmin je rekao da je Neriova baka sa očeve strane, Nada, molila Situ i njenu majku Jasnu, poznatiju kao Groficu da vrate uniformu njenog sina Borisa koji je bio policajac, ali da joj njih dve nisu vratile.

Tom prilikom Amin je rekao da se Grofica tada slikala u uniformi pokojnog Borisam kako bi nervirali njegovu majku, što je Aneli poricala, ali je Pink.rs došao u posed slike koja dokazuje da je sve što su Asmin i Hana rekli istina.

Naime, na slici do koje je Pink.rs došao, je Gofica u policijskoj uniformi koja je po svemu sudeći pripadala Neriovom ocu, Borisu.

Autor: N.B.