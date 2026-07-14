Uspomene Luke Vujovića napravile pravu ERUPCIJU EMOCIJA: Od fotografija sa sinom, veridbe sa Aneli, pa sve do Anitine trudnoće, scene ostavile sve bez teksta! (VIDEO)

Imao je veoma turbulentne i iscrpne odnose u dve sezone rijalitija, od veridbe, raskida, pomirenja, pa sve do začeća ćerke.

Luka Vujović bio je sledeći učesnik koji je pogledao svoje uspomene. Njemu su prvo prikazane uspomene sa sinom i bivšom ženom, što ga je posebno raznežilo.

Nakon ovoga, on je video svoju ljubav sa Aneli Ahmić, zaklinjanje da više nikad neće biti s njom, pa ponovno pomirenje. Potom je usledila kratka veza sa Sandrom Obradović, pa raskid pred kamerama.

Onda su svi videli njihove brutalne svađe, raskidi, pomirenja, ali i kratak flert sa Enom Čolić. Potom su usledili snimci i iz spoljnog sveta, gde su Luka i Aneli skrećniji nego ikad sa njenom ćerkom Norom.

U snimcima iz spoljnog sveta, prikazan je i onaj gde je Aneli snimala Lukin susret sa Filipom Đukićem posle osam godina.

Onda su usledili snimci iz ove sezone, kada su Aneli i on raskinuli veridbu, nakon njenog muvanja sa Majom Marinković.

Potom su usledile i najemotivnije scene njegove veze sa Anitom Stanojlović, početak muvanja, ulazak u odnos, kao i saznanje da čekaju bebu.

Autor: R.L.