Imao je veoma turbulentne i iscrpne odnose u dve sezone rijalitija, od veridbe, raskida, pomirenja, pa sve do začeća ćerke.
Luka Vujović bio je sledeći učesnik koji je pogledao svoje uspomene. Njemu su prvo prikazane uspomene sa sinom i bivšom ženom, što ga je posebno raznežilo.
Nakon ovoga, on je video svoju ljubav sa Aneli Ahmić, zaklinjanje da više nikad neće biti s njom, pa ponovno pomirenje. Potom je usledila kratka veza sa Sandrom Obradović, pa raskid pred kamerama.
Onda su svi videli njihove brutalne svađe, raskidi, pomirenja, ali i kratak flert sa Enom Čolić. Potom su usledili snimci i iz spoljnog sveta, gde su Luka i Aneli skrećniji nego ikad sa njenom ćerkom Norom.
U snimcima iz spoljnog sveta, prikazan je i onaj gde je Aneli snimala Lukin susret sa Filipom Đukićem posle osam godina.
Onda su usledili snimci iz ove sezone, kada su Aneli i on raskinuli veridbu, nakon njenog muvanja sa Majom Marinković.
Potom su usledile i najemotivnije scene njegove veze sa Anitom Stanojlović, početak muvanja, ulazak u odnos, kao i saznanje da čekaju bebu.
Autor: R.L.