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Uspomene Luke Vujovića napravile pravu ERUPCIJU EMOCIJA: Od fotografija sa sinom, veridbe sa Aneli, pa sve do Anitine trudnoće, scene ostavile sve bez teksta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Imao je veoma turbulentne i iscrpne odnose u dve sezone rijalitija, od veridbe, raskida, pomirenja, pa sve do začeća ćerke.

Luka Vujović bio je sledeći učesnik koji je pogledao svoje uspomene. Njemu su prvo prikazane uspomene sa sinom i bivšom ženom, što ga je posebno raznežilo.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga, on je video svoju ljubav sa Aneli Ahmić, zaklinjanje da više nikad neće biti s njom, pa ponovno pomirenje. Potom je usledila kratka veza sa Sandrom Obradović, pa raskid pred kamerama.

Foto: TV Pink Printscreen

Onda su svi videli njihove brutalne svađe, raskidi, pomirenja, ali i kratak flert sa Enom Čolić. Potom su usledili snimci i iz spoljnog sveta, gde su Luka i Aneli skrećniji nego ikad sa njenom ćerkom Norom.

Foto: TV Pink Printscreen

U snimcima iz spoljnog sveta, prikazan je i onaj gde je Aneli snimala Lukin susret sa Filipom Đukićem posle osam godina.

Foto: TV Pink Printscreen

Onda su usledili snimci iz ove sezone, kada su Aneli i on raskinuli veridbu, nakon njenog muvanja sa Majom Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

Potom su usledile i najemotivnije scene njegove veze sa Anitom Stanojlović, početak muvanja, ulazak u odnos, kao i saznanje da čekaju bebu.

Autor: R.L.

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