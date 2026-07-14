AKTUELNO

Domaći

Nemoj da mi glumiš Alibabu i 40 hajdučica! Maja sasula Asminu ISTINU U FACU, on joj napravio ljubomornu scenu zbog Luke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom komentarisanja uspomena svog cimera došlo je do žestokog verbalnog obračuna između ljubavnog para.

Uspomene Luke Vujovića prokomentarisala je i Maja Marinković, koja se posvađala sa svojim dečkom Asminom Durdžićem.

- On kaže da nije znao za Luku i ovo, a ovo bilo znaš kad... Od te afere pašteta su napravili bauk. Bilo je doskočica i peckanja. Nemoj da mi se mrštiš kao Alibaba i četrdeset hajdučica - rekla je Maja Asminu, pa nastavila:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ništa nije prešlo to muvanje, da bi mi ozvaničili vezu. Ništa konkretno nije bilo. Nismo se dodirnuli - rekla je Maja.

- Početak novembra, bila mi je Maja simpatična, Anita mi je takođe bila simpatična, Anita je prevagnula, Maja je lepa devojka, ali nije ta energija koja mi prija - rekao je Luka.

- Kačket i pašteta, to predstavljeno kao da je on ne znam šta uradio, ušla da vraća verenika, a sutradan brže-bolje na žurci radila sve i svašta, dečko je klasično iskorišćen - rekla je Anita.

- Ovo je za mene završena priča - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jako me nervira Maja sa njenim bahatim ponašanjem i lažima. Nije problem iako se muvala sa Lukom, onda priznaj, a ne kao da mi je terala inat zbog Mine. Meni terala inat, a smešakala mu se u facu - rekao je Asmin.

- Ja to nisam rekla, a ti si pričao da ti se ja sviđam a završavao sa drugim devojkama - rekla je Maja.

- Ja sam sve bio iskren, ja neću neke stvari trpiti, nisam ja papak. Kaži istinu i ja ću da te poštujem kao ženu - rekao je Asmin.

- On tera pred kraj, kao temica pravi temu, ne znam za koga, tako mi deluje, juče nije video ništa drugačije od ovog danas. Ovaj ga više nervira nego Filip - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Asmin i Hana raskrinkali Ahmićke: Isplivao dokaz da se Grofica slika u uniformi Neriovog pokojnog oca

Domaći

Bolje neka on razmišlja ko kakve posledice snosi zbog njega... Ermina Pašović HITNO REAGOVALA nakon što je Asmin pominjao Matorinu POKOJNU MAJKU! (FOT

Domaći

Nisam prepoznala šeficu, predsednicu KARTON PALATE PRAVDE: Kačavenda obrisala patos s Sitom, pa urnisala Aneli Ahmić kao nikada: Digla joj se radna te

Zadruga

Sukob se nastavlja: Zec i Najo nastavili da se peckaju zbog sukoba koji su imali van Elite (VIDEO)

Farma

Drama zbog BRUSHALTERA ne jenjava! Elena našla rešenje, pa pokrila grudi CVETIĆIMA: Ravić još više pobesneo, pa rešio da je PRECRTA? (VIDEO)

Domaći

Svima zapušio usta: U jeku svađe Anite i Stanije zbog Marka Markovića, on uradio OVO i šokirao sve!