Nemoj da mi glumiš Alibabu i 40 hajdučica! Maja sasula Asminu ISTINU U FACU, on joj napravio ljubomornu scenu zbog Luke! (VIDEO)

Tokom komentarisanja uspomena svog cimera došlo je do žestokog verbalnog obračuna između ljubavnog para.

Uspomene Luke Vujovića prokomentarisala je i Maja Marinković, koja se posvađala sa svojim dečkom Asminom Durdžićem.

- On kaže da nije znao za Luku i ovo, a ovo bilo znaš kad... Od te afere pašteta su napravili bauk. Bilo je doskočica i peckanja. Nemoj da mi se mrštiš kao Alibaba i četrdeset hajdučica - rekla je Maja Asminu, pa nastavila:

- Ništa nije prešlo to muvanje, da bi mi ozvaničili vezu. Ništa konkretno nije bilo. Nismo se dodirnuli - rekla je Maja.

- Početak novembra, bila mi je Maja simpatična, Anita mi je takođe bila simpatična, Anita je prevagnula, Maja je lepa devojka, ali nije ta energija koja mi prija - rekao je Luka.

- Kačket i pašteta, to predstavljeno kao da je on ne znam šta uradio, ušla da vraća verenika, a sutradan brže-bolje na žurci radila sve i svašta, dečko je klasično iskorišćen - rekla je Anita.

- Ovo je za mene završena priča - rekla je Aneli.

- Jako me nervira Maja sa njenim bahatim ponašanjem i lažima. Nije problem iako se muvala sa Lukom, onda priznaj, a ne kao da mi je terala inat zbog Mine. Meni terala inat, a smešakala mu se u facu - rekao je Asmin.

- Ja to nisam rekla, a ti si pričao da ti se ja sviđam a završavao sa drugim devojkama - rekla je Maja.

- Ja sam sve bio iskren, ja neću neke stvari trpiti, nisam ja papak. Kaži istinu i ja ću da te poštujem kao ženu - rekao je Asmin.

- On tera pred kraj, kao temica pravi temu, ne znam za koga, tako mi deluje, juče nije video ništa drugačije od ovog danas. Ovaj ga više nervira nego Filip - rekla je Maja.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.