Počinje posladnja žurka Elite 9: Veliki šef častio takmičare! (VIDEO)

Stiglo važno obaveštenje na adresu Bele kuće!

Vreme je da počne poslednja žurka u "Eliti 9", najgledanijem rijalitiju u regionu, a pred samo otvaranje kazina na adresu Bele kuće stiglo je važno pismo Velikog šefa.

- Draga Elito, s obzirom na to da je večeras poslednja žurka ovog serijala "Elite" želimo da vas počastimo i hrana će biti besplatna. Šaljemo svima po 200 dinara. Pozdrav, Veliki šeg - glasilo je pismo koje je pročitao ovonedeljni vođa Ivan Marinković.

Inače, Veliki šef je u ponedeljak obavestio učesnike devete sezone "Elite" da su oni finalisti najgledanijeg rijalitija, da su linije za glasanje za pobednika otvorene i da će se spektakularno superfinale održati 20. jula uživo na televiziji Pink.

- Draga Elito, pre 302 dana ste se uselili u Elitu… sada, deset meseci kasnijeima vas 30. Činjenica da ste sada u Eliti I da ste prisutni dok se čita ovo pismo govori o tome da ste već postigli veliki uspeh I da ste stigli do samog kraja ovog takmičenja... Želimo da vam čestitamo od srca I da vam kažemo da smo veoma ponosni na vas 30. ​Sada ostaje jedino da kažemo, odnosno zvanično obavestimo i vas i sve gledaoce da ste postali FINALISTI ELITE. LINIJE ZA GLASANJE ZA POBEDNIKA 9OG SERIJALA UPRAVO SU OTVORENE A VAMA JOS JEDNOM CESTITAMO NA OVOM VELIKOM USPEHU. I na samom kraju, evo jos jedne vazne informacije koju treba da znate: 20.jula odrzace se super finale elite kada cemo prema glasovima gledalaca proglasiti pobednika ELITE 9. Pozdrav, Veliki sef - glasilo je pismo.

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Autor: A. Nikolić