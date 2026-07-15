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Pokazao da ne može bez nje: Filip jedva dočekao priliku da ponovo razgovara sa Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Đukić i Ahmićeva imaju jako turbulentan odnos, a po svemu sudeći na njega nikako ne mogu da stave tačku, pa je on i večeras ugrabio priliku da razgovara sa njom!

Aneli Ahmić preskočila je sam početak poslednje žurke u "Eliti 9". Dok su svi njeni cimeri uživali u provodu u kazinu i veselili se uz muziku koju je puštao DJ TITO, ona je vreme koristila da obavi poslove u kuhinji.

U jednom trenutku prišao joj je Filip Đukić koji je želeo da čuje zbog čega ne želi da se opusti i uživa sa cimerima u hrani i piću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zadnja žurka - rekao je Filip.

- Ne pije mi se, nisam dobro - dodala je ona.

- Zbog čega? - pitao je on.

- Ne pije mi se nisam dobro jer sam još uvek ovde. Zadnji dani su uvek najgori - govorila je Ahmićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić

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