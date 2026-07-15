DEVOJČICE OD 16 GODINA MI ŠALJU EKSPLICITNE SNIMKE Kristijan otkrio koliko je zaradio od OnlyFans-a, pa progovorio o Kristini: Ako nađe drugog, za mene više neće postojati!

Rijaliti zvezda Kristijan Golubović gostovao je u emisiji "Amidži šou" kod Ognjena Amidžića na Pinku, gde je otvoreno govorio o svom novom poslovnom potezu koji je poslednjih dana izazvao buru u javnosti. Nakon što je otvorio profil na platformi OnlyFans, otkrio je koliko je do sada zaradio, ali i priznao da nije očekivao toliku pažnju.

Kristijan kaže da su ga upravo ljudi iz tog posla nagovorili da se oproba na platformi za sadržaj namenjen odrasloj publici, a veliku podršku dobio je i od influenserke Tamare Bojanić.

- Ne znam nikoga od domaćih imena koji se bave time, sem Tamare Bojanić. Sa Tamarom sam mnogo pričao. Kad sednemo u kafić i izbacimo neku foru, dobijemo po par miliona pregleda. Ona i još neki ljudi su mi predložili da bi trebalo nešto da snimim jer sam u tom nekom hajpu, sve što ja uradim zanimljivo je za publiku. Ponudili su mi neki ugovor, potpisao, kićanović unapred. Obično kažu, to kad se zalaufa dele pare, na neki način. Ljudi su korektni, rekli su mi da je moje 65 odsto, njihovo resto, i da samo treba mašti na volju da dam, a oni da snime, upakuju. Dobro je prošlo! Nekih 20.000 evra je do sada kapnulo u naše kase.

Govoreći o mogućim saradnjama na OnlyFans-u, Kristijan je rekao da bi birao isključivo atraktivnu partnerku, ali da nikada ne bi prešao granicu dobrog ukusa.

- Ima ih dosta. Izabrao bih neku baš zgodnu, lepu... Na OnlyFans ne možete da odete u drugačijem stilu, nego da ste dobra riba. Ako je drugačije, onda ispada kao šala, sprdnja i ljudi to kritikuju jako. Ovo kad je bilo, pričali su: "Ti si mator". Nikada ne bih prešao neku granicu, da glumim jeftinog porno glumca koji se znoji i drži rukom zid. Ako ima neko stila, priču, ako to zanima publiku, da, dok mislim da je kriterijum za devojke da mora da bude previše visoka. Sve smo videli u pornografiji... Otkad nisam sa bivšom suprugom, svaki dan me spopadaju devojčice od 1998. godišta do 2010. Šalju porno sadržaje, traže vezu, odnos bez veze. Grozno se osećam, ovo je pokrenulo drugu lavinu. Kada bih bio p*čkopaćenik, pedofil ili kreten više klase, mogao bih da patološki uživam, bolesnički, ili da stvarno dokažem da sam retardirana osoba i da uđem u tu priču, a zaista me je sramota i godina... Ja sam otac četvoro dece, volim sve, i šoubiznis, ali mora da se zna granica.

Kristini nikad više ne bih poslao poruku

Kristijan se tokom gostovanja osvrnuo i na odnos sa bivšom suprugom Kristinom Spalević, sa kojom je posle burnog raskida ostao u komplikovanim odnosima. Iako među njima i dalje postoje česte svađe i nesuglasice, kaže da postoji jedna stvar preko koje nikada ne bi mogao da pređe.

- Kada ste stara škola kodeksa, gde je prevara neshvatljiva, nikada ne možete da pređete preko nje. Moja i Kristinina veza je toliko snažna i vredna da, kada bi u njen život došao drugi muškarac, ja bih shvatio da više ne postojim u svakom smislu, ne samo ova farsa, i svađa koja je između nas... Tad bih je precrtao, nikada više u životu ne bih poslao poruku, ne bih je pozvao i ona bi bila persona non grata za mene, iako mi je rodila dva prelepa dečaka.

Autor: D. T.