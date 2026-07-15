Kačavenda grmi u šestoj deceniji: Obukla vruću haljinu, kad se bude pojavila u kazinu sve oči će biti uprte u nju! (VIDEO)

Milena rešila da ostavi sve bez daha i pokaže kakvo telo ima u šestoj deceniji!

Milena Kačavenda rešila je da se kao nikad skocka za poslednju žurku devete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu. Ona je odabrala mini crnu haljinu, koja je imala dubok dekolte koji je išao sve do pupka.

Ona je razmišljala da li je to previše, ali joj je Anastasija Brčić napumpala ego i pohvalila njen fizički izgled, za koji je imala samo reči hvale otkako je smršala.

Poznato je da Milena uvek među poslednjima dolazi na žurku i da svi cimeri posebno obrate pažnju na njenu odabranu kombinaciju, a večeras će sigurno privući posebnu pažnju i poglede cimera kad vide šta je obukla.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić